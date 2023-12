Papa denuncia 'situação humanitária desesperadora' em Gaza

O papa Francisco, nesta segunda-feira (25), pediu pela libertação de reféns e pelo fim da guerra em Gaza durante sua missa anual de Natal.

"Meu coração entristece pelas vítimas do abominável ataque de 7 de outubro, e reitero meu apelo urgente pela libertação daqueles que ainda estão sendo mantidos como reféns", disse ele durante a bênção "Urbi et Orbi". "Imploro pelo fim das operações militares com sua colheita terrível de vítimas civis inocentes e apelo por uma solução para a desesperadora situação humanitária através da abertura para a prestação de ajuda humanitária."