Ataque à Venezuela

Papa diz que 'bem-estar do querido povo venezuelano' deve prevalecer

Pontíficie comentou a captura do presidente Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em um ataque ao país sul-americano

Papa Leão XIV Papa Leão XIV  - Foto: Andreas Solaro / AFP

O papa Leão XIV afirmou neste domingo (4) que "o bem-estar do querido povo venezuelano" deve prevalecer e pediu garantias "à soberania" da Venezuela após a captura do presidente Nicolás Maduro por forças especiais dos Estados Unidos em um ataque ao país sul-americano.

"O bem-estar do querido povo venezuelano deve prevalecer sobre qualquer outra consideração e levar à superação da violência e ao empreendimento de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", afirmou o pontífice americano após sua oração do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Reportar Erro

