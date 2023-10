A- A+

guerra no oriente médio Papa e Erdogan falam sobre a guerra Hamas-Israel por telefone Presidente turco declarou que "o ataque israelense contra Gaza atingiu o nível de um massacre"

O Papa Francisco e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan conversaram por telefone nesta quinta-feira (26) sobre a guerra entre o Hamas e Israel e debateram “a situação trágica na Terra Santa”, informa um comunicado do Vaticano.

Durante a ligação, iniciada pelo líder turco, o papa "lembrou a posição da Santa Sé e expressou o desejo de que seja possível alcançar uma solução de dois Estados e um status especial para Jerusalém", acrescenta a nota.

O ataque sangrento de 7 de outubro promovido pelo movimento islâmico palestino Hamas em Israel provocou mais de 1.400 mortes no território e 224 reféns, de acordo com autoridades israelenses.

Segundo o Hamas, mais de 7 mil pessoas, incluindo quase 3 mil crianças, morreram devido aos bombardeios israelenses em retaliação na Faixa de Gaza.

A presidência turca, em outro comunicado, informou que Erdogan declarou que "o ataque israelense contra Gaza (...) atingiu o nível de um massacre e o silêncio da comunidade internacional sobre o que está acontecendo é uma vergonha para a humanidade".

Erdogan acrescentou que a paz "só será possível com a criação de um Estado palestino independente, soberano e geograficamente integrado, conforme as fronteiras de 1967, com Jerusalém Leste como capital".

