Sex, 02 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta02/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Igreja Católica

Papa encontrará Argentina em crise, diz arcebispo de Buenos Aires

Leão XIV chegará do Uruguai antes de seguir para o Peru

Reportar Erro
O Papa Leão XIVO Papa Leão XIV - Foto: Teresa Suarez/POOL/AFP

O arcebispo de Buenos Aires, monsenhor Jorge García Cuerva, afirmou nesta sexta-feira (2) que o papa Leão XIV encontrará um país ferido, dividido e em crise durante sua visita à Argentina, de 8 a 11 de novembro.

"O papa será recebido por uma Argentina que está em crise há muitos anos", disse à imprensa na Catedral de Buenos Aires.

Leão XIV chegará do Uruguai antes de seguir para o Peru. Será a primeira visita papal à Argentina em 38 anos. Seu antecessor, o argentino Francisco, nunca retornou ao país natal entre sua eleição, em 2013, e sua morte, em 2025.

"Ele encontrará uma Argentina ferida, dividida por essa famosa polarização que dói nas entranhas do povo, onde a desqualificação e a intolerância estão na ordem do dia", afirmou Cuerva.

Leia também

• Disputa sobre Nossa Senhora Aparecida domina reta final da campanha eleitoral

• Papa Leão XIV faz apelo pela paz na Europa ao se despedir da França

• Missa do papa reúne multidão em Paris

O arcebispo também mencionou a pobreza, que voltou a aumentar no primeiro semestre após dois anos de queda e afeta um terço da população e quase metade das crianças menores de 14 anos.

Neste sábado, uma peregrinação partirá de Buenos Aires para o santuário de Luján. A expectativa é superar um milhão de participantes, apesar da previsão de tempestades.

Leão XIV celebrará uma missa no santuário em 11 de novembro, antes de partir para o Peru.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter