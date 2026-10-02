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Igreja Católica Papa encontrará Argentina em crise, diz arcebispo de Buenos Aires Leão XIV chegará do Uruguai antes de seguir para o Peru

O arcebispo de Buenos Aires, monsenhor Jorge García Cuerva, afirmou nesta sexta-feira (2) que o papa Leão XIV encontrará um país ferido, dividido e em crise durante sua visita à Argentina, de 8 a 11 de novembro.

"O papa será recebido por uma Argentina que está em crise há muitos anos", disse à imprensa na Catedral de Buenos Aires.

Leão XIV chegará do Uruguai antes de seguir para o Peru. Será a primeira visita papal à Argentina em 38 anos. Seu antecessor, o argentino Francisco, nunca retornou ao país natal entre sua eleição, em 2013, e sua morte, em 2025.

"Ele encontrará uma Argentina ferida, dividida por essa famosa polarização que dói nas entranhas do povo, onde a desqualificação e a intolerância estão na ordem do dia", afirmou Cuerva.

O arcebispo também mencionou a pobreza, que voltou a aumentar no primeiro semestre após dois anos de queda e afeta um terço da população e quase metade das crianças menores de 14 anos.

Neste sábado, uma peregrinação partirá de Buenos Aires para o santuário de Luján. A expectativa é superar um milhão de participantes, apesar da previsão de tempestades.

Leão XIV celebrará uma missa no santuário em 11 de novembro, antes de partir para o Peru.

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