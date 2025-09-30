Ter, 30 de Setembro

conflito

Papa espera que Hamas aceite o plano de paz dos EUA para Gaza

Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos deu ao Hamas um ultimato de "três ou quatro dias" para responder ao seu plano de paz para Gaza

Papa Leão XIV Papa Leão XIV  - Foto: Handout/Vatican Media/AFP

O papa Leão XIV afirmou, nesta terça-feira (30), que espera que o movimento islamista Hamas aceite, dentro dos prazos estabelecidos, o plano de paz dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito na Faixa de Gaza.

“Espero que o Hamas aceite nos prazos estabelecidos. Há elementos muito interessantes” na proposta americana, disse o pontífice, citado por agências, a jornalistas italianos ao sair de sua residência de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma.

“É importante que haja um cessar-fogo e a libertação dos reféns”, acrescentou.

Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu ao Hamas um ultimato de “três ou quatro dias” para responder ao seu plano de paz para Gaza, já aprovado por Israel.

Após quase dois anos de guerra, desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, a Casa Branca apresentou na segunda-feira uma proposta para pôr fim ao conflito, que deixou mais de 66 mil mortos em Gaza e devastou o estreito território palestino.

 


 

