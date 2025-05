A- A+

VATICANO Papa está em jantar com cardeais brasileiros e fará missa nesta sexta (9) O Papa Leão XIV é próximo da atual direção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e é considerado por membros do clero brasileiro como um moderado

Eleito 267º líder da Igreja Católica, o cardeal americano Robert Francis Prevost janta, nesta quinta-feira (8), com todos os cardeais que estavam no Conclave que o escolheu como o novo Papa.

Entre eles, está o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime Cardeal Spengler.

O bispo auxiliar de Brasília e Secretário- geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers, e o Núncio Apostólico no Brasil (embaixador do Papa no Brasil), dom Giambattista Diquattro afirmaram que dom Jaime cardeal Spengler ligou para contar que o encontro entre os cardeais e o novo Papa foi um momento de oração e que haverá nesta sexta-feira uma missa com todos os presentes.

— O presidente da CNBB, dom Jaime, cardeal Spengler, está neste momento em um jantar com o Papa e nos ligou para dizer uma mensagem a todos aqueles que aqui estão dizendo que foi um momento de oração e de muita fraternidade e que amanhã terá uma missão com Leão XIV e todos os cardeais presentes em Roma — afirmou o bispo auxiliar de Brasília e Secretário- geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers.

