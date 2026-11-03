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PAPA NA AMÉRICA LATINA Papa está 'muito entusiasmado' para voltar ao Peru, afirma Vaticano Após cirurgia, Leão XIV insiste que está em condições de realizar uma das viagens papais ao exterior mais ambiciosas das últimas décadas

O papa Leão XIV está "muito entusiasmado" para voltar ao Peru e se recusou a retirar qualquer atividade de sua agenda intensa pela América do Sul, apesar de sua recente cirurgia pulmonar, informou o Vaticano nesta terça-feira (3).

"Ele está muito entusiasmado. Ele mesmo confirmou esta viagem sem nenhuma mudança", declarou a jornalistas María Montserrat Alvarado, a nova diretora de comunicação do Vaticano.

O líder da Igreja Católica, de 71 anos, que foi submetido a uma cirurgia há menos de três semanas para retirar um tumor cancerígeno, está "muito grato" pela preocupação com sua saúde, afirmou Alvarado durante uma coletiva de imprensa antes da viagem, prevista para ocorrer de 6 a 17 de novembro.

No entanto, o papa insiste que está em condições de realizar uma das viagens papais ao exterior mais ambiciosas das últimas décadas, com visitas ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, explicou.

Antes de se tornar Leão XIV, o americano Robert Francis Prevost trabalhou durante quase duas décadas no país andino, inclusive como bispo, e também possui cidadania peruana.

"O retorno para casa é muito importante para ele", afirmou Alvarado. "Este é um lugar que lhe proporcionou seu ministério e que inspirou quem ele é como pastor, assim como sua maneira de entender o encontro e as diferentes necessidades da Igreja. Abriu seus olhos de uma forma nova e diferente", acrescentou.

A expectativa é que milhões de fiéis compareçam para ver Leão XIV, que participará de mais de 50 atividades durante a viagem. Ele fará discursos diante de autoridades, incluindo o presidente argentino, Javier Milei, e se reunirá com povos indígenas da Amazônia, vítimas de abusos cometidos por membros do clero, idosos, pessoas pobres e pessoas com deficiência.

A viagem inclui 12 voos, dois deslocamentos de helicóptero e uma oração em grande altitude nos Andes, o que gerou preocupações sobre se a programação será exigente demais para o pontífice.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, afirmou que o tumor cancerígeno do papa "não é uma condição permanente, estamos falando de algo de que uma pessoa se recupera".

"O papa é um homem de 71 anos que não sofre de nenhuma doença crônica. Após passar por uma cirurgia da qual já se recuperou, voltou a ser um homem de 71 anos com excelente estado de saúde", afirmou.

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