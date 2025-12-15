Seg, 15 de Dezembro

religião

Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney

"Confio ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem contra a comunidade judaica de Sydney, declarou o pontífice em um discurso no Vaticano

Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney - Foto: Saeed Khan / AFP

O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (15) o fim da "violência antissemita" e do "ódio", um dia após o atentado executado em Sydney, Austrália, durante a festa judaica do Hanukkah, que deixou pelo menos 15 mortos.

"Confio ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem contra a comunidade judaica de Sydney. Já basta das formas de violência antissemita! Devemos extirpar o ódio de nossos corações", declarou o pontífice em um discurso no Vaticano.

