religião
Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney
"Confio ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem contra a comunidade judaica de Sydney, declarou o pontífice em um discurso no Vaticano
O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (15) o fim da "violência antissemita" e do "ódio", um dia após o atentado executado em Sydney, Austrália, durante a festa judaica do Hanukkah, que deixou pelo menos 15 mortos.
"Confio ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem contra a comunidade judaica de Sydney. Já basta das formas de violência antissemita! Devemos extirpar o ódio de nossos corações", declarou o pontífice em um discurso no Vaticano.