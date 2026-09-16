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Igreja Católica Papa faz alerta contra a dependência dos algoritmos Preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana

O papa Leão XIV voltou a fazer um alerta nesta quarta-feira (16) contra a tentação de delegar aos algoritmos decisões que competem exclusivamente à responsabilidade humana, em um contexto de crescente inquietação com os rumos da inteligência artificial (IA).

O pontífice americano dedicou sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidade), publicada em maio, à IA, com um apelo para "desarmar" esta tecnologia para "impedir que domine o humano".

A preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana.

O debate também se concentra na capacidade de autorregulamentação do setor, depois que executivos da OpenAI, xAI e Anthropic defenderam uma desaceleração.

"O desenvolvimento tecnológico, a difusão dos meios de comunicação de massa e das redes sociais, o recurso cada vez maior à inteligência artificial abrem novas possibilidades, ao derrubar barreiras e distâncias", declarou o papa durante a audiência geral semanal no Vaticano.

"Por outro lado, as relações tendem a se tornar cada vez menos pessoais, cada vez mais virtuais, e corremos o risco de nos acostumarmos a delegar aos algoritmos decisões que competem apenas à consciência humana", advertiu diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

"Velar para que as relações sociais tenham uma verdadeira consistência e uma profundidade pessoal é, nesse sentido, a contribuição que a comunidade cristã se propõe a oferecer", acrescentou Leão XIV.

A Santa Sé também multiplicou, nos últimos meses, intervenções e iniciativas em favor de uma governança internacional da IA baseada na dignidade humana, especialmente nos âmbitos nuclear, cultural e da criação artística.

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