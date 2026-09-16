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Papa faz alerta contra a dependência dos algoritmos

Preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana

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O Papa Leão XIV discursa para os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro durante sua audiência geral semanal no Vaticano, em 16 de setembro de 2026O Papa Leão XIV discursa para os peregrinos reunidos na Praça de São Pedro durante sua audiência geral semanal no Vaticano, em 16 de setembro de 2026 - Foto: Filippo Monteforte/AFP

O papa Leão XIV voltou a fazer um alerta nesta quarta-feira (16) contra a tentação de delegar aos algoritmos decisões que competem exclusivamente à responsabilidade humana, em um contexto de crescente inquietação com os rumos da inteligência artificial (IA).

O pontífice americano dedicou sua primeira encíclica, "Magnifica Humanitas" (Magnífica humanidade), publicada em maio, à IA, com um apelo para "desarmar" esta tecnologia para "impedir que domine o humano".

A preocupação com o tema aumentou nas últimas semanas, devido a vários incidentes de segurança e à nova propensão dos modelos de IA de autoaperfeiçoamento, sem intervenção humana.

O debate também se concentra na capacidade de autorregulamentação do setor, depois que executivos da OpenAI, xAI e Anthropic defenderam uma desaceleração.

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"O desenvolvimento tecnológico, a difusão dos meios de comunicação de massa e das redes sociais, o recurso cada vez maior à inteligência artificial abrem novas possibilidades, ao derrubar barreiras e distâncias", declarou o papa durante a audiência geral semanal no Vaticano.

"Por outro lado, as relações tendem a se tornar cada vez menos pessoais, cada vez mais virtuais, e corremos o risco de nos acostumarmos a delegar aos algoritmos decisões que competem apenas à consciência humana", advertiu diante dos milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro.

"Velar para que as relações sociais tenham uma verdadeira consistência e uma profundidade pessoal é, nesse sentido, a contribuição que a comunidade cristã se propõe a oferecer", acrescentou Leão XIV.

A Santa Sé também multiplicou, nos últimos meses, intervenções e iniciativas em favor de uma governança internacional da IA baseada na dignidade humana, especialmente nos âmbitos nuclear, cultural e da criação artística.

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