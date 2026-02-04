A- A+

IGREJA CATÓLICA Papa faz alerta contra "nova corrida armamentista" com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia Conhecido como Novo START, último tratado de limitação de armamento nuclear vigente entre Washington e Moscou deve expirar na quinta-feira (5)

O papa Leão XIV fez um alerta nesta quarta-feira (4) sobre o risco de uma "nova corrida armamentista", a poucas horas da expiração do último acordo entre Estados Unidos e Rússia que limita o número de armas nucleares das duas potências.

"Façam todo o possível para evitar uma nova corrida armamentista, que ameaçaria ainda mais a paz entre as nações", disse o pontífice americano ao final de sua audiência semanal no Vaticano.

Conhecido como Novo START, o último tratado de limitação de armamento nuclear vigente entre Washington e Moscou deve expirar na quinta-feira (5) e, com isso, as restrições às duas principais potências atômicas.

