IGREJA CATÓLICA
Papa faz alerta contra "nova corrida armamentista" com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia
Conhecido como Novo START, último tratado de limitação de armamento nuclear vigente entre Washington e Moscou deve expirar na quinta-feira (5)
Papa Leão XIV faz alerta contra "nova corrida armamentista" com expiração de tratado nuclear EUA-Rússia - Foto: Andreas Solaro / AFP
O papa Leão XIV fez um alerta nesta quarta-feira (4) sobre o risco de uma "nova corrida armamentista", a poucas horas da expiração do último acordo entre Estados Unidos e Rússia que limita o número de armas nucleares das duas potências.
"Façam todo o possível para evitar uma nova corrida armamentista, que ameaçaria ainda mais a paz entre as nações", disse o pontífice americano ao final de sua audiência semanal no Vaticano.
Conhecido como Novo START, o último tratado de limitação de armamento nuclear vigente entre Washington e Moscou deve expirar na quinta-feira (5) e, com isso, as restrições às duas principais potências atômicas.