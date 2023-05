A- A+

MUNDO Papa faz pausa em audiência no Vaticano para atender ligação e deixa fiéis à espera Pontífice argentino interrompeu o encontro semanal na Praça São Pedro para falar ao celular

O Papa Francisco, de 86 anos, protagonizou uma cena inusitada na manhã desta quarta-feira (17), enquanto celebrava a tradicional audiência geral que acontece na Praça São Pedro, no Vaticano.



Durante o encontro semanal, em que o chefe da Igreja Católica saúda o público em vários idiomas, o pontífice fez uma pausa para atender ao celular. Segundo a agência de notícias britânica Reuters, os fiéis presentes aguardaram por cerca de um minuto enquanto o religioso falava à ligação.

O telefone tocou logo após um homem subir ao púlpito. Prestes a iniciar uma leitura, o participante recebeu um sinal de um assistente do argentino para que esperasse o término da chamada. Na transmissão do evento, realizada pelo Vaticano, o único som audível enquanto o papa conversava pelo aparelho era o das gaivotas que sobrevoavam o local. As câmeras também tiraram o foco de Francisco e foram direcionadas aos peregrinos.



De acordo com a Reuters, a assessoria de imprensa do Vaticano não respondeu os questionamentos da agência. Em geral, o órgão não tem o costume de se pronunciar a respeito de diálogos privados do religioso.

O papa já passou por um incidente parecido em duas ocasiões, em 2021, quando pediu licença para atender a ligações ao fim da audiência, parte da celebração em que outros clérigos se reúnem para cumprimentá-lo.

