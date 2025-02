Papa Francisco: além da infecção polimicrobiana, relembre os problemas de saúde do pontífice

A- A+

O Papa Francisco teve um quadro de infecção polimicrobiana das vias respiratórias detectado por exames nesta segunda-feira, indicou um novo boletim médico divulgado pelo Vaticano, que classifica a situação do Sumo Pontífice como "um quadro clínico complexo". Francisco foi internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma, devido a um ataque contínuo de bronquite, na sexta-feira.

A infecção polimicrobiana é uma ação simultânea de diversos microrganismos, como vírus, bactérias, fungos e/ou parasitas no organismo. O quadro é mais um de diversos problemas de saúde enfrentados pelo pontífice nos últimos anos.

Logo no início do pontificado, o Vaticano deixou claro que Francisco tem parte de um pulmão retirado na infância. O pedido de divulgação foi do próprio Papa. Ainda aos 21 anos, Francisco — até então conhecido pelo nome de batismo Jorge Mario Bergoglio — quase morreu depois de desenvolver pleurisia, uma espécie de inflamação que ocorre na pleura, a membrana que envolve os pulmões e a caixa torácica.





À agência de notícias francesa AFP, o biógrafo do chefe do Vaticano, Austen Ivereigh, contou que os médicos removeram três cistos pulmonares do Pontífice em 1957 e parte do pulmão.

Em 2015, veio a público os problemas no quadril e fortes dores nas costas, que passaram então a reduzir sua mobilidade. Tratava-se de uma estreiteza no espaço intervertebral entre a quarta e a quinta vértebras lombares.

Mas o que mais afeta a locomoção do papa hoje é uma artrose nos joelhos, que o faz hoje usar cadeira de rodas na maior parte do tempo. Em 2020, inclusive, Francisco não celebrou a tradicional missa de Ano Novo por dores no nervo ciático.

Além disso, em julho de 2021, o Papa teve parte de seu cólon removido em uma operação destinada a tratar uma doença intestinal chamada diverticulite. Mais comum em idosos, a enfermidade no sistema digestivo é caracterizada por um estreitamento da parede do órgão. Isso se dá por conta de saliências que se formam na região com a idade.

Em 2023, o pontífice foi hospitalizado novamente por três dias devido a uma pneumonia grave. Poucos meses depois, voltou a ser internado por 10 dias para uma operação de hérnia abdominal.

No início deste ano, o Papa Francisco caiu e machucou o antebraço direito, apenas semanas após outra aparente queda ter resultado um hematoma grave no queixo do Pontífice. Em comunicado, o porta-voz do Vaticano anunciou que Francisco não chegou a quebrar o braço, mas precisou usar uma tipoia como precaução.

