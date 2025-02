Papa Francisco aprova canonização de primeiro santo venezuelano em seu 12º dia de internação em

A- A+

O Papa Francisco, hospitalizado há mais de dez dias devido a uma pneumonia em ambos os pulmões, assinou nesta terça-feira um decreto de canonizações que inclui o beato venezuelano José Gregorio Hernández. A medida enviou sinais de que o Pontífice, cuja saúde debilitada alimentou rumores sobre uma possível renúncia, ainda pode trabalhar – e de que sua saúde parece estar melhorando.

“O Papa descansou bem durante toda a noite”, informou nesta terça-feira a Santa Sé, no 12º dia da hospitalização jesuíta argentino em Roma, após ter apresentado uma “leve melhora”. Esta é sua internação mais longa desde que foi eleito líder da Igreja Católica, em 2013.

O Vaticano também anunciou que o Papa recebeu na segunda-feira a visita do secretário de Estado, o cardeal italiano Pietro Parolin, e do arcebispo Edgar Peña Parra, respectivamente números dois e três da Santa Sé. Durante a visita, a primeira desde sua internação no hospital Gemelli, Francisco autorizou a canonização dos dois leigos, um da Venezuela e outro da Itália, e convocou a assembleia de cardeais.

José Gregorio Hernández Cisneros, conhecido como o “Médico dos Pobres” (1864-1919) foi beatificado em 30 de abril de 2021, em Caracas, e agora se tornará o primeiro santo da Venezuela.



A curto prazo, segundo uma fonte ouvida pela AFP, a decisão significa que o Papa está melhor, embora o prognóstico dos médicos continue sendo “reservado”. A Santa Sé, por sua vez, disse que o Pontífice experimentou “uma leve melhora”.

“A condição clínica do Santo Padre, embora ainda crítica, registrou uma leve melhora. Hoje não houve episódios de crise respiratória asmática; alguns exames laboratoriais apresentaram melhora”, anunciou o Vaticano na segunda-feira. A Santa Sé esclareceu que a “insuficiência renal leve” que ele enfrenta desde domingo “não é preocupante”.

Uma fonte do Vaticano indicou na própria segunda-feira que Francisco conseguia se levantar e se alimentar normalmente, e que estava de bom humor. Segundo a Santa Sé, ele chegou a telefonar para a paróquia de Gaza na segunda-feira, como tem feito desde o início da guerra. O Escritório de Imprensa do Vaticano desmentiu a notícia de que o Papa seria transferido para outro hospital na ilha Tiberina, em Roma.

