A- A+

SEMANA SANTA Papa Francisco cancela presença na Via Crucis de Roma Pelo segundo ano consecutivo, o pontífice não estará na Via Sacra de Roma, que atrai fieis de todo o mundo

O Papa Francisco, de 87 anos, cancelou de última hora sua participação no Via Crucis desta sexta-feira (29) no Coliseu de Roma, em meio a preocupações com sua saúde debilitada.

“Para preservar sua saúde em preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco acompanhará o Via Crucis do Coliseu a partir da residência de Santa Marta”, anunciou o Vaticano em comunicado.

Em 2023, o pontífice também cancelou a presença na Via-Crucis noturna, por causa das baixas temperaturas registradas na capital italiana. De tarde, o Papa liderou a missa da Paixão do Senhor, na Basílica de São Pedro.

"Devido ao frio intenso dos últimos dias, o papa Francisco seguirá a Via-Crucis desta noite em sua residência de Santa Marta" (no Vaticano), informou o comunicado divulgado pelo Vaticano, na época.

A Via Sacra é um evento noturno e acontece ao ar livre, diante do famoso monumento de Roma, com a presença de fiéis e turistas de todo o mundo.

Desde 2013, o Papa Francisco participava da Via-Crucis de Roma, um grande momento da Semana Santa, que recorda a morte de Cristo, segundo os relatos dos Evangelhos. Organizada desde 1964 no anfiteatro romano, especialmente iluminado para a ocasião, a Via Sacra só não foi celebrada no local em 2020 e 2021, devido à pandemia.

Veja também

OCORRÊNCIA Perseguição policial chama a atenção de moradores de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife