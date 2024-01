A- A+

MUNDO Papa Francisco cita "comercialização do corpo humano" e pede proibição de barriga de aluguel "O caminho para a paz exige respeito pela vida", afirmou o Pontífice em audiência

O Papa Francisco pediu nesta segunda-feira à comunidade internacional que proíba gestões via barriga de aluguel, denunciando uma "comercialização" do corpo humano.

" O caminho para a paz exige respeito pela vida, por toda a vida humana, a começar pela da criança que não nasce no ventre materno, que não pode ser suprimida nem transformada em produto comercial" declarou o Pontífice durante a sua audiência com membros da corpo diplomático da Santa Sé para o início do ano.

O argentino acrescentou que considera "deplorável" a prática do que chamou de "maternidade de aluguel", que ofende, segue ele, "gravemente a dignidade das mulheres e das crianças; e se baseia na exploração da situação de carência material da mãe".

"Por esta razão, apelo à comunidade internacional para que se comprometa a proibir universalmente esta prática" apelou.

A prática é comum entre celebridades. Em novembro, por exemplo, a socialite e modelo Paris Hilton, de 42 anos, anunciou que ela e o companheiro, o ator Carter Reum, se tornaram pais de uma menina via barriga de aluguel. Além da herdeira, outros artistas também recorreram à iniciativa.

Kim Kardashian e Kanye West tiveram Chicago e Psalm via barriga de aluguel, após duas difíceis gestações da empresária.

e Kanye West tiveram Chicago e Psalm via barriga de aluguel, após duas difíceis gestações da empresária. Lucy Liu teve Rockwell Lloyd Liu via barriga de aluguel e atribuiu escolha à correria do trabalho

teve Rockwell Lloyd Liu via barriga de aluguel e atribuiu escolha à correria do trabalho Cristiano Ronaldo teve o filho Cristiano e, anos mais tarde, os gêmeos Eva e Mateo — em ambos os casos, contratou mulheres para dar à luz

teve o filho Cristiano e, anos mais tarde, os gêmeos Eva e Mateo — em ambos os casos, contratou mulheres para dar à luz Elton John e o marido, David Furnish, realizaram o sonho de ter filhos via barriga de aluguel. Da mesma gestante, nasceram Zachary e, anos mais tarde, Elijah

e o marido, David Furnish, realizaram o sonho de ter filhos via barriga de aluguel. Da mesma gestante, nasceram Zachary e, anos mais tarde, Elijah Nicole Kidman e Keith Urban tiveram a segunda filha, Faith Margaret, via barriga de aluguel, já que a atriz estava com dificuldades para engravidar

e Keith Urban tiveram a segunda filha, Faith Margaret, via barriga de aluguel, já que a atriz estava com dificuldades para engravidar Sarah Jessica Parker e Matthew Broderick optou pelo método para ter as gêmeas Tabitha e Loretta, depois de a atriz ter dificuldades para engravidar

e Matthew Broderick optou pelo método para ter as gêmeas Tabitha e Loretta, depois de a atriz ter dificuldades para engravidar Priyanka Chopra e Nick Jonas também tiveram um bebê via barriga de aluguel

A Igreja Católica opõe-se a esta técnica de procriação medicamente assistida, que consiste na implantação de um embrião no útero de uma barriga de aluguel. A gestante entrega o bebê ao casal após o nascimento.

Em junho de 2022, o religioso já havia descrito a barriga de aluguel como uma “prática desumana”.

Em novembro passado, o Vaticano indicou que os filhos de casais do mesmo sexo, adotados ou nascidos de barriga de aluguel, poderiam ser batizados.

Poucos países no mundo autorizam o procedimento e, quando o fazem, é numa base “altruísta” — isto é, sem qualquer compensação financeira envolvida. No Brasil, por exemplo, a prática comercial é ilegal. A Lei de Transplantes proíbe a comercialização de embriões e partes do corpo humano não renováveis.

No entanto, a legislação brasileira autoriza a chamada "barriga solidária", que não envolve pagamentos e se rege por resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM). A gestante solidária precisa ter grau de parentesco até quarto grau com o casal e menos de 50 anos, entre outras regras.

A barriga de aluguel comercial, ou seja, em que a gestante obtém uma compensação financeira, é autorizada em alguns estados americanos.

