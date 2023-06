A- A+

saúde Papa Francisco começou a sentir dores fortes no abdômen um dia antes da internação Já em preparo para a cirurgia, Francisco participou nesta quarta (7) da tradicional audiência na Praça São Pedro em jejum

Um dia antes da internação na Policlínica Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia intestinal, o Papa Francisco sentiu dores na região do abdômen. Os sintomas o fizeram recorrer na terça-feira (6), pela manhã, ao Fundo de Assistência Sanitária, a clínica médica localizada dentro do Vaticano. Francisco foi então levado ao Gemelli às pressas para fazer uma tomografia, que ratificou que o problema poderia ser mais grave.

O Papa, que já havia recusado uma cirurgia no joelho para não se submeter a anestesia, aceitou desta vez ser operado com o resultado do exame que indicava risco de obstrução abdominal. Na manhã desta quarta, dia da operação, o Pontífice comandou a tradicional audiência geral realizada às quartas-feiras, na Praça de São Pedro, em jejum.

O anúncio oficial do procedimento foi feito logo ao fim da audiência.

O motivo da operação

O problema de saúde do Papa é chamado de laparocele, nome para hérnia incisional. Ela acontece quando pacientes, após um procedimento cirúrgico abdominal, desenvolvem uma hérnia no local da cicatriz. Em julho de 2021, o Papa teve parte de seu cólon removido em uma operação destinada a tratar uma doença intestinal dolorosa chamada diverticulite.

A complicação é relativamente comum como resultado de uma operação abdominal, mas que deve ser acompanhada para evitar riscos maiores, como o crescimento da hérnia, a piora dos sintomas e a possibilidade de estrangulamento da parte do órgão que escapou pela abertura e a morte dos tecidos.

Veja também

FORMAÇÃO Conservatório Pernambucano de Música abre inscrições para curso de iniciação musical