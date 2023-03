Papa Francisco demite padre de Petrolina por ter sido candidato a vereador

A- A+

O papa Francisco demitiu das funções religiosas o padre Juraci da Silva Bernardo, do clero da Diocese de Petrolina, no Sertão do São Francisco de Pernambuco. O sacerdote foi candidato a vereador na cidade, nas eleições de 2020.

A Igreja Católica proíbe que padres e diáconos sejam filiados a partidos políticos, conforme consta no cânon 287 do Código de Direito Canônico, e também que os clérigos assumam cargos públicos que obriguem a "participação no exercício do poder civil", conforme o cânon 285. A exceção é quando há autorização do bispo.

A diocese confirmou a informação e emitiu nota de posicionamento assinada pelo bispo, dom Francisco Canindé Palhano, reforçando que a decisão do papa é "suprema e inapelável".

Natural de Jacobina, na Bahia, Padre Juraci recebeu 280 votos e está como suplente de vereador na cidade, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Filiado ao MDB, o sacerdote inclusive usou como foto de urna uma imagem em que aparece com um clérgima, colarinho típico dos padres católicos.

O sistema do TSE indica que Padre Juraci recebeu R$ 30 para sua campanha à Câmara dos Vereadores de Petrolina, sendo R$ 20 de doação de uma pessoa física e R$ 10 da Direção Municipal do MDB.

Padre Juraci em dados para urna, segundo o TSE

"A partir da data de hoje, 21 de março de 2023, já devidamente notificado, de acordo com o rescrito, o Sr. Juraci da Silva Bernardo não poderá mais exercer, válida e licitamente, o ministério sacerdotal", informou o bispo de Petrolina no comunicado.

Com a decisão do papa Francisco, o padre não terá mais permissão para exercer o ministério que ocupou. Ele atuou em paróquias de Petrolina durante seu período como sacerdote.

A reportagem tenta contato com o Padre Juraci para saber seu posicionamento sobre a decisão do papa Francisco.

