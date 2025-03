Papa Francisco: entenda o motivo por trás da voz debilitada do Pontífice

A- A+

Depois de 37 dias internado, o Papa Francisco, de 88 anos, recebeu alta médica neste domingo (23). Logo em seguida, ao ser liberado do Hospital Gemelli, em Roma, ele falou com o público pela primeira vez desde a internação. Ao agradecer a presença dos fiéis, muitos notaram que sua voz estava fraca.

"Ele está melhorando, e esperamos que muito em breve ele possa retornar às atividades normais", afirmou Sergio Alfieri, chefe da equipe médica, em coletiva de imprensa.





Por que a voz do Papa está debilitada?

De acordo com a equipe médica que acompanhou o tratamento do Pontífice, o motivo para a voz debilitada está no uso prolongado de oxigênio de alto fluxo para respirar, devido à pneumonia que afetou os dois pulmões do Papa.

Portanto, a voz será recuperada de pouco em pouco, com repouso, mas sem prazo definido para voltar ao normal, segundo Alfieri.

O que é o oxigênio de alto fluxo?

A terapia com oxigênio de alto fluxo é utilizada para proporcionar ar a pacientes com dificuldade de respiração (mas que ainda conseguem respirar espontaneamente). O ar aquecido e umidificado chega através da cânula nasal (não invasiva), proporcionando oxigênio em uma quantidade adequada.

Cuidados continuam

Ainda, de acordo com os médicos, o Pontífice precisará repousar por mais dois meses antes de retomar a rotina e deverá evitar locais com muitas pessoas, para evitar que seja infectado por um vírus novamente.

Veja também