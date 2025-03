Papa Francisco está 'estável' e apresenta 'melhora gradual e leve', diz Vaticano

A- A+

A condição do Papa Francisco está "estável" e apresenta uma "melhora gradual e leve", disse o Vaticano. O Pontífice está internado no Hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro com um quadro de bronquite que evoluiu para uma pneumonia grave.

"A condição clínica do Santo Padre nos últimos dias tem se mantido estável e, consequentemente, mostra uma boa resposta ao tratamento. Portanto, há uma melhora gradual e leve. O Santo Padre permaneceu sempre sem febre", diz o último boletim médico divulgado pela Santa Sé.

À agência de notícias AFP, uma fonte disse, neste domingo, que "os médicos confirmaram que a situação é a mesma de ontem”. No fim do sábado, o Vaticano afirmou ainda que "a troca gasosa melhorou", e que "os exames hematoquímicos e hemogramas estão estáveis".

"Os médicos, a fim de registrar essas melhorias iniciais também nos próximos dias, prudentemente mantêm o prognóstico ainda reservado", continua. O prognóstico reservado significa que não há ainda como prever com segurança a recuperação do Papa.

O Pontífice realiza ainda oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais durante o dia. À noite, passa para a ventilação mecânica não invasiva, como tem feito nos últimos dias.

A Santa Sé disse ainda que, dada à estabilidade do quadro de Francisco, o boletim médico pode não ser atualizado amanhã. Desde que foi internado, os informes têm sido diários.

