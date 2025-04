A- A+

saúde Papa Francisco está melhor e Vaticano sugere possibilidade de aparição pública no domingo Médicos alertaram que o papa argentino precisa de tempo para recuperar o uso pleno da voz devido aos danos provocados nos músculos respiratórios

A saúde do papa Francisco, que continua convalescente após uma pneumonia dupla, apresentou "leves melhoras", anunciou nesta sexta-feira (4) o Vaticano, que sugeriu a possibilidade de uma aparição pública do pontífice, de 88 anos, no domingo (6).

"A situação do papa apresenta novas leves melhoras em relação à respiração, motricidade e uso da voz", afirmou o serviço de imprensa, que também destacou exames de sangue com resultados satisfatórios.

Os médicos alertaram que o papa argentino precisa de tempo para recuperar o uso pleno da voz devido aos danos provocados nos músculos respiratórios pela pneumonia bilateral, que colocou sua vida em perigo em duas ocasiões.

Jorge Bergoglio não aparece em público desde seu retorno ao Vaticano em 23 de março, após mais de cinco semanas de internação no hospital Gemelli de Roma.

Embora continue convalescente, o serviço de imprensa sugeriu que Francisco pode fazer uma aparição durante a tradicional oração dominical do Angelus, mas em uma "modalidade diferente". O último Angelus público do papa aconteceu em 9 de fevereiro.

Esta oração, recitada pelo papa em público de uma janela do palácio apostólico com vista para a praça de São Pedro, é uma oportunidade para comentar a atualidade mundial. Mas, desde 9 de fevereiro, apenas uma versão escrita foi divulgada.

Segundo o Vaticano, o papa, que está "de bom humor" e "continua trabalhando", acompanhou nesta sexta-feira uma cerimônia religiosa da Quaresma, celebrada na sala Paulo VI do Vaticano, por videoconferência.

Na quarta-feira, ele acompanhou da mesma forma a missa celebrada por ocasião do 20º aniversário da morte de João Paulo II.

Contudo, "ainda é prematuro falar" da participação do papa, líder de 1,4 bilhão de católicos, nas celebrações da Páscoa, a festa mais importante do calendário cristão.

O domingo de Páscoa acontece este ano em 20 de abril.

