Papa Francisco dá adeus final a Bento XVII; corpo é enterrrado na Basílica de São Pedro

O papa Francisco iniciou, nesta quinta-feira (5), a missa solene do funeral de Bento XVI diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro, uma cerimônia inédita na história moderna da Igreja Católica.

O caixão simples de madeira com os restos mortais de Joseph Ratzinger, que carrega uma cópia dos Evangelhos, foi colocado no altar instalado no átrio da basílica, à qual o papa Francisco chegou em uma cadeira de rodas.

Último Adeus

No último adeus, Francisco destacou sua "entrega contínua nas mãos de seu Pai. Mãos de perdão e compaixão, de cura e misericórdia, mãos de unção e de bênção", pouco antes de o caixão ser transportado para o interior da Basílica de São Pedro para sepultamento.

"Bento (...) que a tua alegria seja perfeita escutando definitivamente, e para sempre, a voz" do Senhor, pediu o papa durante a missa presidida em cadeira de rodas.

A presença de um papa no funeral de seu predecessor não tem precedentes na história recente da Igreja.

Francisco esteve rodeado por cinco cardeais no altar instalado no átrio que domina a imensa esplanada.

Terminada a missa, de pé, apoiado por uma bengala e sem paramentos, Francisco abençoou o caixão e tocou-o com a mão para se despedir.

Após o funeral presidido pelo papa Francisco, o caixão de Bento XVI, falecido aos 95 anos, foi transportado para o interior da Basílica de São Pedro, onde será enterrado.

O sóbrio caixão de madeira de Joseph Ratzinger, que deixou a Praça de São Pedro sob os aplausos dos fiéis, deve ser enterrado na cripta onde descansou o predecessor do pontífice alemão, João Paulo II, até sua beatificação em 2011, data em que seus restos mortais foram removidos do local.

