Papa Francisco inicia segunda semana de internação por pneumonia

O papa Francisco segue internado há oito dias devido a uma pneumonia bilateral, informou o Vaticano neste sábado (22). Apesar de ter passado a noite bem, segundo seus médicos, o pontífice de 88 anos ainda inspira cuidados e permanecerá hospitalizado pelo menos até a próxima semana.

Por conta do quadro de saúde, ele não fará a tradicional oração do Angelus no domingo, mas enviará um texto que será publicado, informou o porta-voz Matteo Bruni. Internado no hospital Gemelli, em Roma, desde 14 de fevereiro, Francisco recebeu o diagnóstico de pneumonia bilateral no dia 18, condição que pode ser potencialmente grave.

Nos últimos dias, o papa tem recebido visitas de colaboradores próximos e segue lendo, assinando documentos e fazendo ligações, segundo o Vaticano. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que esteve com ele no início da semana, afirmou que o pontífice estava "alerta" e "receptivo".

A internação reacendeu especulações sobre seu futuro no comando da Igreja Católica e até rumores sobre sua morte nas redes sociais. "Sei que alguns dizem que chegou a minha hora", teria brincado Francisco com Meloni. No entanto, o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, descartou qualquer possibilidade de renúncia.

"Graças a Deus, as notícias que chegam do Gemelli são animadoras", afirmou.

Esta é a quarta hospitalização do papa desde 2021, em meio a um histórico de problemas de saúde que incluem cirurgias no cólon e no abdômen, além de dificuldades para caminhar. Mesmo com as limitações, Francisco tem mantido uma agenda intensa, apesar das recomendações médicas para reduzir o ritmo.

