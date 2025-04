A- A+

Papa Papa Francisco morreu na Segunda-Feira do Anjo; entenda o que é Na bíblia, passagem é citada no Evangelho de Mateus, que descreve reação de mulheres ao chegarem ao túmulo de Jesus

O Papa Francisco morreu na madrugada desta segunda-feira, precisamente às 2h35.

O falecimento do líder da Igreja Católica ocorreu no dia seguinte à Páscoa, quando, na tradição, é celebrada a "Segunda-feira do Anjo", que recebe este nome por ser a data em que um anjo anunciou às mulheres que Jesus tinha ressuscitado.

"É chamada 'Segunda-feira do Anjo', em conformidade com uma tradição muito bonita que corresponde às fontes bíblicas sobre a Ressurreição. Com efeito, os Evangelhos narram que, quando as mulheres foram ao Sepulcro, encontraram-no aberto. Elas temiam não poder entrar, porque o Túmulo tinha sido fechado com uma grande pedra. Ao contrário, estava aberto; e do interior, uma voz diz-lhes que Jesus não está ali, mas ressuscitou", explicou o próprio Francisco em 2018.

Na bíblia, a passagem é citada no Evangelho de Mateus (capítulo 28, versículos 5-7), que descreve a reação das mulheres ao chegarem ao túmulo:

"Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo; pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. ⁶Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. ⁷Ide pois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia; ali o vereis. Eis que eu vo-lo tenho dito."

