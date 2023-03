Papa Francisco nomeia novo bispo para a diocese de Salgueiro

A- A+

O papa Francisco nomeou, na quarta-feira (29), o padre José Vicente Pinto de Alencar como o novo bispo da Diocese de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.

O sacerdote atualmente faz parte do clero da Diocese de Crato, no Ceará, onde atualmente exerce as funções de pároco da Paróquia Nossa Senhora da Penha, cura da Sé Catedral Nossa Senhora da Penha e vigário geral.

O futuro bispo tem 65 anos de idade, dos quais 29 atuando como padre. Ele nasceu no distrito de Santa Fé, em Crato.

Em nota, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) afirmou que "recebe com alegria a notícia da sua nomeação como bispo titular para servir à Igreja na diocese de Salgueiro".

A Diocese de Salgueiro encontrava-se vacante desde a transferência de seu primeiro bispo diocesano, dom Magnus Henrique Lopes, para a diocese de Crato, em 12 de janeiro de 2022.

Neste período, a Igreja de Salgueiro esteve sob os cuidados do administrador diocesano, padre José Gilson da Costa. A data da posse do novo bispo ainda será divulgada.

Biografia e trajetória eclesial

Padre José Vicente Pinto de Alencar da Silva nasceu no distrito de Santa Fé em Crato (CE), mais precisamente no Sítio Engenho da Serra, no dia 2 de janeiro de 1958. É o segundo filho do casal Elisa Pinto e Joaquim Vicente da Silva. Concluiu o ensino médio no colégio estadual Wilson Gonçalves, em Crato, no ano de 1980.

Em 1981, ingressou no curso de Pedagogia, à época ofertado pela Faculdade de Filosofia do Crato (atual URCA – Universidade Regional do Cariri). Em 1986, ingressou no seminário São José, em Crato, onde fez a etapa do Propedêutico. Em seguida, foi enviado para Fortaleza, onde cursou Filosofia e Teologia no Instituto Teológico Pastoral (ITEP), no antigo seminário da Prainha. Sua ordenação diaconal ocorreu em 2 de outubro de 1993, e presbiteral em 22 de janeiro de 1994, pelas mãos de dom Newton Holanda Gurgel.

Entre as funções assumidas, está a de chanceler da Cúria Diocesana, ainda como diácono. Em seu primeiro ano de sacerdócio, foi nomeado vigário paroquial para paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Crato. No início do ano seguinte, precisamente no dia 15 de janeiro de 1995, foi transferido para assumir a função de vigário paroquial na paróquia São José, hoje extinta, e vice-reitor do seminário diocesano São José. Na véspera do Natal de 1995, assumiu a paróquia São José como administrador e a reitoria do seminário diocesano São José, onde permaneceu até o ano de 2002, quando viajou para Roma, na Itália, a fim de estudar Ciências da Educação, na Pontifícia Universidade Salesiana e Direito Canônico, na Pontifícia Universidade Lateranense.

Ao regressar para a cidade de Crato, em 2008, exerceu o cargo de professor no seminário diocesano São José, e na Faculdade Católica do Cariri, com sede em Crato. Em 2010, assumiu como pároco da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Crato. Quatro anos depois, foi nomeado vigário geral da diocese de Crato, por dom Fernando Panico, função ainda exercida até a transferência de dom Gilberto Pastana de Oliveira, até então VI bispo diocesano de Crato, para a arquidiocese de São Luís (MA). No dia 20 de julho de 2021, foi eleito pelo Colégio dos Consultores para a função de administrador diocesano, na vacância da diocese de Crato.

Veja também

Folha Pet Cachorro é flagrado "pilotando" moto no Rio de Janeiro; confira o vídeo