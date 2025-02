Papa Francisco: o que é broncoespasmo, o novo problema de saúde do pontífice

A- A+

Nesta sexta-feira (28), o Papa Francisco teve uma crise de broncoespasmo, de acordo com informações do Vaticano.



A condição "resultou em um episódio de vômito com inalação e um rápido agravamento do quadro respiratório", diz o comunicado.

Broncoespasmo é a contração das vias aéreas que pode dificultar a passagem de ar para os pulmões. Normalmente, isso ocorre devido a asma, mas também pode ser causado por infecções respiratórias, reações alérgicas ou engasgamento.



Os sintomas incluem tosse, chiado no peito ou falta de ar e, em casos graves, pode colocar a vida em risco.

De acordo com o Vaticano, o Pontífice foi submetido a "broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva".

Veja também