Papa Francisco pede a busca da verdade após eleições na Venezuela

O papa Francisco pediu, neste domingo (4), a "verdade" após a reeleição do presidente Nicolás Maduro na Venezuela, contestada pela oposição, e pediu às partes que evitem a violência.

"Faço um apelo sincero a todas as partes para que busquem a verdade, atuem com moderação, evitem qualquer tipo de violência, resolvam as controvérsias por meio do diálogo e tenham no coração o verdadeiro bem da população e não os interesses partidários", disse o pontífice, de 87 anos, para a multidão reunida na Praça de São Pedro, no Vaticano, após a oração dominical do Angelus.