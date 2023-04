Papa Francisco pede diálogo diante da situação 'grave' no Sudão

A- A+

O papa Francisco pediu neste domingo "diálogo" diante da "grave" situação no Sudão, onde combates mortais entre o exército e os paramilitares ocorrem há mais de uma semana.

"Infelizmente, a situação no Sudão continua grave, por isso renovo meu apelo para que a violência cesse o mais rápido possível e o caminho do diálogo seja retomado", disse ele durante sua tradicional oração dominical na Praça de São Pedro no Vaticano. "Convido a todos a rezar por nossos irmãos e irmãs sudaneses", acrescentou o pontífice argentino.

A violência neste país do nordeste africano eclodiu em 15 de abril entre dois generais governantes que deram um golpe em 2021. Os confrontos acontecem principalmente em Cartum, a capital, e na região de Darfur, no oeste do país.

Até agora, os confrontos deixaram mais de 420 mortos e 3.700 feridos no país de cerca de 45 milhões de habitantes, disse a Organização Mundial da Saúde (OMS). Vários países iniciaram operações para evacuar seus cidadãos presos, como Estados Unidos, França ou Turquia.

Veja também

Apologia Governo Lula suspende produção de livros sobre armas aprovado na gestão de Bolsonaro