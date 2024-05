A- A+

Tragédia no Sul Papa Francisco presta solidariedade ao Rio Grande do Sul: "Garanto-lhes a minha oração" O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou o vídeo do papa no seu perfil oficial do Instagram

Em discurso na Praça São Pedro, no Vaticano, neste domingo (5), o papa Francisco prestou solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que sofre com consequências trágicas de chuvas intensas.

“Garanto-lhes a minha oração pela população do estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, atingida por grandes inundações”, disse o sumo pontífice. O argentino ainda seguiu dizendo: “Que o Senhor acolha os falecidos e conforte os familiares e aqueles que tiveram que sair de casa”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou o vídeo do papa no seu perfil oficial do Instagram.

“Quero agradecer de coração ao Papa Francisco e às milhões de pessoas espalhadas pelo planeta que rezam pelo nosso Estado e querem nos ajudar”, disse o gestor.

De acordo com o mais recente balanço divulgado, ao menos 72 pessoas morreram no estado e 103 estão desaparecidas.

