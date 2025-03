Vaticano publica foto do papa Francisco rezando na capela do hospital

A- A+

O Vaticano publicou neste domingo (16) a primeira foto do papa Francisco desde sua hospitalização, na qual se vê o jesuíta argentino de 88 anos sentado diante do altar de sua capela privada no hospital Gemelli, em Roma.

"Esta manhã, o papa Francisco concelebrou a santa missa na capela do apartamento do décimo andar do policlínico Gemelli", explica a Santa Sé. Na imagem, tirada por trás, o papa aparece parcialmente de lado.

Neste domingo, o papa Francisco afirmou que está "passando por um momento de provação" com um físico "frágil" em sua mensagem do Ângelus, enviada por escrito pela quinta semana consecutiva.

"Enquanto atravesso este momento de provação", "uno-me a tantos irmãos e irmãs doentes: frágeis, assim como eu neste momento", escreveu o pontífice argentino de 88 anos, que se recupera de uma pneumonia bilateral no hospital Gemelli, em Roma.

"Nosso corpo está frágil, mas, mesmo assim, nada pode nos impedir de amar, rezar, nos doar e estar presentes uns para os outros", acrescentou o papa, que desde sua internação em 14 de fevereiro não apareceu em público nem divulgou imagens suas.

O último boletim médico, divulgado na noite de sábado pelo Vaticano, informou que seu estado de saúde continua "estável", mas que ele ainda precisa seguir com o tratamento no hospital, apesar da "melhoria gradual".

O que se sabe sobre o estado de saúde do Papa Francisco?

A atual internação do Papa Francisco é a quarta e mais longa desde sua eleição para o cargo, em 2013. Embora não esteja mais em estado crítico, o Pontífice de 88 anos ainda recebe assistência respiratória por meio de uma cânula nasal durante o dia e uma máscara de oxigênio à noite.

O Vaticano disse que Francisco fez fisioterapia na quinta-feira, bem como seu tratamento contínuo no Hospital Gemelli. Ele também provou um bolo para celebrar seus 12 anos de Papado, rezou e fez seus exercícios respiratórios.

A conversa agora está se voltando para quando Francisco poderia ir para casa. Mas sua internação hospitalar que começou em 14 de fevereiro — a mais longa e tensa de seu papado — levantou dúvidas sobre sua capacidade de liderar os quase 1,4 bilhão de católicos do mundo.

"Leva tempo para um corpo de 88 anos afetado por pneumonia bilateral se recuperar, também em termos de energia, de força", disse a assessoria de imprensa.

