A- A+

VATICANO Papa Francisco: quem são padre, rabino e líder islâmico que se abraçaram no velório do Pontífice Guillermo Marcó, Daniel Goldman e Omar Abboud chamaram a atenção de fiéis no Vaticano com encontro inter-religioso na cerimônia de despedida do chefe da Igreja Católica

Um encontro inter-religioso no velório do Papa Francisco, no último sábado, chamou a atenção dos fiéis que se reuniam na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano. Diante do caixão do Pontífice, um padre, um rabino e um líder muçulmano se abraçaram, em meio a lágrimas, enquanto se despediam do amigo de longa data, Jorge Mario Bergoglio. A cena foi flagrada pelo jornal argentino Clarín e publicada nesta segunda-feira.

Guillermo Marcó, Daniel Goldman e Omar Abboud, respectivamente católico, judeu e muçulmano, são copresidentes do Instituto de Diálogo Inter-religioso (IDI), que reúne as três principais religiões monoteístas praticadas em território argentino.

Fundada em 2002, com o incentivo de Francisco, a associação civil surgiu após o Papa encorajar o trio a "construir pontes entre religiões" quando ainda atuava como Arcebispo de Buenos Aires, na Argentina. A entidade, segundo o site oficial do IDI, busca "promover o entendimento entre pessoas de fé, fomentar o diálogo e promover a coexistência pacífica".





"Como amigo, tendo compartilhado tantas experiências pessoais, sua ausência será difícil para mim. Sentirei sua falta", disse Abboud ao Clarín.

"Por outro lado, eu o vi ser recebido com enorme carinho nos países islâmicos que visitou, e ele retribuiu os gestos, particularmente durante sua viagem à Terra Santa, em 2014", relembrou o ex-diretor do Centro Islâmico Muçulmano Argentino sobre o episódio em que ele e o rabino Abraham Skorka, também argentino, foram abraçados pelo Pontífice em frente ao Muro das Lamentações, em Jerusalém.

"Acho que, de alguma forma, [a imagem] capturou qual era sua intenção e visão de diálogo, que vai além de um conceito teórico. É preciso muita generosidade para acolher a todos, crentes de outras religiões, além do próprio rebanho, preservando totalmente a própria identidade", complementou o líder islâmico.

Saiba quem são os amigos do Papa Francisco

Guillermo Marcó

Formado em Teologia pela Universidade de Buenos Aires (UBA), em 1990, o padre foi o responsável por organizar a Sala de Imprensa da Arquidiocese de Buenos Aires, a pedido do então Cardeal Jorge Mario Bergoglio. Posteriormente, o sacerdote atuou como porta-voz de Francisco durante 10 anos, quando o Papa ainda atuava como Arcebispo na capital argentina. Atualmente, Marcó é pároco da Paróquia San Lucas, Diretor do Serviço Pastoral Universitário e presidente da Fundação San Lucas. Guilherme também é membro e cofundador do Observatório de Prevenção do Narcotráfico (OPRENAR).

Daniel Goldman

Com formação em diversas áreas, o rabino Daniel Goldman iniciou os estudos no curso de Direito na Universidade de Buenos Aires. Goldman também é mestre em Artes pelo Hebrew Union College em no estado de Cincinnati, nos Estados Unidos, e doutor em Divindade pelo Seminário Teológico Judaico de Nova York. Concomitantemente, Daniel é professor de Teologia no Seminário Rabínico Latino-Americano e docente visitante em universidades da Argentina, Europa, América Central e Estados Unidos. Por fim, atua como Presidente Honorário da Assembleia Permanente dos Direitos Humanos, Secretário da Comissão Provincial da Memória e Conselheiro Consultivo do Poder Cidadão.

Omar Abboud

O mulçumano Omar Abboud estudou Direito na faculdade e trabalhou como professor no Centro Islâmico da República Argentina. Já foi Secretário de Cultura do Centro Islâmico e exerceu o cargo de Diretor da Corporación Sur. Também foi Ministro do Desenvolvimento Social, Subsecretário de Gestão Social e Comunitária e, anteriormente, Diretor Geral de Economia Social no governo de Buenos Aires. Além disso, foi presidente do Instituto de Habitação da Cidade de Buenos Aires. Abboud foi escolhido pelo Papa Francisco para acompanhá-lo em uma viagem à Terra Santa em 2013, ao lado do Rabino Skorka.

Veja também