Papa Francisco recebe o vice-presidente americano JD Vance no Vaticano

O papa Francisco recebeu, neste domingo (20), o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, à margem das celebrações da Páscoa, anunciou o Vaticano, dois meses após o sumo pontífice criticar duramente a política migratória do governo de Donald Trump.

O "encontro privado" de "alguns minutos" aconteceu "pouco depois das 11h30 (6h30 de Brasília)" na residência de Santa Marta, onde o pontífice mora no Vaticano.

Ambos "trocaram seus votos por ocasião do dia de Páscoa", informou a Santa Sé em um comunicado.

"É um prazer vê-lo em melhor estado de saúde", declarou JD Vance ao papa argentino, segundo um vídeo publicado pelo Vaticano. "Obrigado por me receber. Rezo por você todos os dias. Que Deus te abençoe", acrescentou.

O pontífice deu presentes ao vice-presidente americano, incluindo alguns rosários, uma gravata estampada com o brasão do Vaticano e ovos de chocolate para seus três filhos.

JD Vance, convertido ao catolicismo aos 35 anos, foi recebido no sábado no Vaticano pelo cardeal italiano Pietro Parolin, secretário de Estado e número dois da Santa Sé.

No encontro "cordial", ambos abordaram "a situação internacional, em particular nos países marcados pela guerra, as tensões políticas e situações humanitárias difíceis, com especial atenção aos migrantes, refugiados e prisioneiros", indicou o Vaticano em um comunicado.

Em fevereiro, o jesuíta provocou indignação na Casa Branca ao condenar, em uma carta aos bispos americanos, as expulsões em massa de migrantes promovidas pelo presidente Donald Trump, uma situação que chamou de "grande crise".

"O que se constrói à base de força, e não a partir da verdade sobre a igual dignidade de todo ser humano, mal começa e mal terminará", advertiu Francisco em sua carta.

O vice-presidente americano, um católico fervoroso, quer fazer de seu país um baluarte dos valores conservadores, limitando drasticamente a imigração.

