COMOÇÃO Papa Francisco recebe parentes de reféns israelenses Os membros de cinco famílias israelenses tiveram uma audiência privada com Francisco, a quem exibiram cartazes com imagens de seus parentes

O papa Francisco se reuniu nesta segunda-feira (8) com parentes de vários reféns sequestrados pelos milicianos do Hamas desde 7 de outubro, informou o Vaticano.

Os membros de cinco famílias israelenses tiveram uma audiência privada com Francisco, a quem exibiram cartazes com imagens de seus parentes, incluindo Ariel e Kfir Bibas, de quatro e um ano, respectivamente.

Também estavam presentes os familiares de Tamir Nimrodi, de 19 anos, Guy Gilboa Dalal, 22, Agam Berger, 19, e Omri Miran, 46.

O pontífice argentino, de 87 anos, já havia se reunido em novembro com outro grupo de familiares de reféns no Vaticano, no mesmo dia em que recebeu palestinos que têm família em Gaza.

Os parentes dos reféns israelenses estão na Itália como parte de uma delegação que inclui o ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz.

Katz se reuniu com o homólogo italiano, Antonio Tajani, no domingo, dia em que o ataque do Hamas ao sul de Israel completou seis meses.

