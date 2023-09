Papa Francisco recebe visita de Sylvester Stallone: "Pronto para boxear?"; vídeo

O ator americano Sylvester Stallone esteve no Vaticano nesta sexta-feira para uma breve audiência privada com o Papa Francisco. Ao ser informado pelo intérprete que o Papa cresceu assistindo seus filmes, a estrela de Rambo e Rocky ergueu os punhos e perguntou ao pontífice: “Você está pronto para boxear?”.

Francisco, por sua vez, também ergueu o punho com um sorriso.

Pope Francis meets with American actor Sylvester Stallone and his family at a private audience in the Vatican. pic.twitter.com/f9tLUScwfj