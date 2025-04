Papa Francisco se emocionou com vídeo de comediante argentino e lhe enviou áudio pelo WhatsApp

A- A+

Doña Jovita é o retrato de uma senhora idosa de Traslasierra, interpretada pelo comediante José Luis Serrano, de Córdoba, na Argentina. Sempre repleta de histórias e anedotas, uma de suas apresentações é um retrato de como seria hoje Gabriel Brochero, padre consagrado santo pelo Papa Francisco. Na época, um vídeo dele viralizou e chegou ao Sumo Pontífice, que entrou em contato com Serrano em fevereiro de 2022 para agradecer pelo trabalho.

“Nosso irmãozinho Francisco nos deixou”, lamentou Serrano ao La Nacion nesta segunda.

Na apresentação, Doña Jovita conta que Brochero lutaria contra “o poder que o enlouquece”, que ficaria “encantado ao ver que há pessoas com esperança” e que “não se deixaria vencer pelos ventos da amargura e, mesmo que não andasse de mula, administraria a internet”.



Esse perfil começou a circular nas redes sociais e, por esse canal, chegou oportunamente ao Papa Francisco.

“Obrigado pelo que você faz”, começa o áudio que Jorge Bergoglio enviou a Serrano naquele verão. Lá ele lhe disse que tinha acabado de “ver e ouvir” sua “reflexão” sobre Brochero. "Há muito bom senso e amor nisso. Obrigado por manter o senso de humor, do qual todos nós precisamos", acrescentou.

O Papa mencionou a “sabedoria” que Doña Jovita “traz às coisas”. A mensagem termina com a frase que Francisco sempre repetia: “Eu rezo por vocês, mas, por favor, rezem por mim. Que Deus os abençoe.” A Jovita comemorou 35 anos de existência. Serrano, seu criador, nasceu em Villa Dolores, Traslasierra, e o personagem captura a idiossincrasia daquela área de Córdoba. Com frases espirituosas e divertidas, ele sempre faz uma retrospectiva de sua vida e dos acontecimentos atuais.

Serrano lembrou ao La Nacion que, no dia em que Francisco o ligou, ele estava indo para um festival em Villa del Dique, parou em um posto de gasolina e lá encontrou o áudio do Papa, junto com outro de outra pessoa que explicou que Bergoglio tinha acabado de ver o vídeo. Nesta segunda, ele acordou com a notícia da morte, porque alguns primos espanhóis lhe enviaram de madrugada.

"Aquela bênção, aquele chamado, me fez prestar mais atenção ao que escrevo. Se tinha esse significado, era importante. Então, estou mais atento", disse ele.

Em 2022, a história de Brochero foi desenvolvida "por causa da ferida aberta que sofremos e do que Brochero faria agora. Minha família inteira falava muito sobre Brochero muito antes de ele ser beato e santo. Ele já era chamado de santo na década de 1940, como consta em um livro de antropologia cultural de 1946." O texto da resenha é de Serrano; os desenhos, de Carlos Montefusco, e a música, de Roberto Carande.

Serrano conta que ele próprio estava “brochando” há muitos anos, quando estudava na universidade, quando Carlos Di Fulvio lhe enviou os primeiros rascunhos da Cantata Brocheriana. "Ele era um padre cheio de humor e coragem; com sua formação, ele poderia ter ido para o Vaticano, mas decidiu ficar aqui nas montanhas", acrescenta.

Elogios de Francisco

Em 2012, o Vaticano certificou a intercessão de Brochero em um milagre ocorrido em 2000: Nicolás Flores tinha 11 meses quando sua família se envolveu em um acidente de carro e ele sofreu um ferimento gravíssimo na cabeça. Ele perdeu massa óssea e cerebral e teve várias paradas cardiorrespiratórias. Ao vê-lo naquele estado, seu pai pensou que ele estava morrendo e começou a pedir a Brochero por sua vida. Depois de 15 minutos, um bombeiro apareceu na estrada e parou para ajudá-los. Nicolau sobreviveu, e a Igreja validou o milagre.

O segundo milagre, que fez de Brochero o primeiro santo argentino, foi a recuperação de Camila Brusotti, que sofreu um ataque cardíaco fulminante após ser espancada pela mãe e pelo padrasto aos 8 anos, em 2013. Embora os médicos não lhe dessem esperança, ela está vivo e bem.

O Papa Francisco sempre elogiou o padre que nunca parava de “criar problemas” e que “cheirava a ovelha”. Ele costumava dizer que Brochero não tinha falta de “palavrões” com os quais acreditava poder atingir as pessoas mais diretamente, nem de “más companhias”.

