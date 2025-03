Papa Francisco segue "estável" após 21 dias hospitalizado

A- A+

O estado de saúde do papa Francisco se manteve "estável" e sem novas crises respiratórias, informou nesta quinta-feira (6) o Vaticano, quando se completam 21 dias da hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos.

"As condições clínicas do Santo Padre se mantiveram estáveis em relação aos dias anteriores", informou o Vaticano no boletim médico enviado todas as noites desde a internação, em 14 de fevereiro, do pontífice na clínica Gemelli, em Roma.

O líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado devido a uma bronquite, que derivou em uma dupla pneumonia, e, desde então, sofreu várias crises respiratórias, a última delas na segunda-feira.

"Hoje [quinta-feira] também não apresentou episódios de insuficiência respiratória" nem febre, segundo o último boletim, que ressalta, no entanto, que "os médicos ainda mantêm o prognóstico reservado".

O pontífice passou o dia alternando descanso, oração e um pouco de trabalho, junto à fisioterapia respiratória e motora, acrescentou o Vaticano.

Essa hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação devido aos problemas anteriores que enfraqueceram a saúde de Jorge Bergoglio nos últimos anos: cirurgias no cólon e no abdômen, e dificuldades para caminhar.

O papa também não fez nenhuma aparição pública nem foram divulgadas imagens suas desde 14 de fevereiro, o que reavivou os questionamentos sobre sua capacidade para desempenhar suas funções como sumo pontífice.

Francisco, que recentemente descartou a ideia de renunciar ao cargo, como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, esteve ausente na quarta-feira da principal missa de imposição de Cinzas, que marca o início da Quaresma.

Esse rito iniciou a contagem regressiva de quarenta dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico, e, por enquanto, não se sabe se o pontífice continuará internado até essa data.

Veja também