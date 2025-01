Papa Francisco sofre queda e machuca o antebraço direito

A- A+

O Vaticano informou que Papa Francisco sofreu uma queda na manhã desta quinta-feira, 16, na sua residência, na Casa Santa Marta, e machucou o braço direito.

A nova lesão acontece poucas semanas depois de outra queda aparente que resultou em um grande hematoma no queixo do pontífice.



Francisco não quebrou o braço, mas precisou colocar uma tipoia por precaução.

"Esta manhã, por causa de uma queda na Casa Santa Marta, o Papa Francisco sofreu contusão no antebraço direito, sem fratura. O braço foi imobilizado como medida de precaução", informou o Vaticano por meio de precaução.

Em dezembro, o papa bateu o queixo na sua mesinha de cabeceira, que provocou um hematoma em seu queixo.



O pontífice de 88 anos, enfrenta problemas de saúde, incluindo longos períodos de bronquite. Ele tem usado com frequência uma cadeira de rodas por causa de problemas nos joelhos.

Ele usa um andador ou bengala para se movimentar em seu apartamento na Casa Santa Marta, no Vaticano.



O Vaticano informou que a queda desta quinta também ocorreu em Santa Marta, e o papa foi visto mais tarde em audiências com o braço direito em uma tipoia.

Em uma das reuniões, Francisco ofereceu sua mão esquerda para um aperto de mão quando cumprimentou Alvaro Lario, presidente do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas (ONU).



A especulação sobre a saúde do Francisco é constante nos círculos do Vaticano, especialmente depois que o Papa Bento XVI quebrou 600 anos de tradição e renunciou ao papado em 2013.

Assistentes de Bento atribuíram a decisão a uma queda noturna que ele sofreu durante uma viagem ao México em 2012, após a qual ele determinou que não poderia acompanhar as demandas globais do papado.



Francisco disse que não tem planos de renunciar tão cedo, mesmo que Bento "tenha aberto a porta" para essa possibilidade.

Em sua autobiografia Esperança, lançada esta semana, Francisco disse que não havia considerado renunciar mesmo quando teve uma grande cirurgia intestinal.

Veja também