Papa Francisco sofre queda em residência no Vaticano e tem braço imobilizado

O Papa Francisco caiu nesta quinta-feira e sofreu um hematoma no antebraço direito, que não foi fraturado, anunciou o Vaticano em um breve comunicado.

"Esta manhã, devido a uma queda na residência Santa Marta", onde reside, "o Papa Francisco sofreu um hematoma no antebraço direito, sem fratura", diz o comunicado.

O braço do Pontífice argentino de 88 anos "foi imobilizado como medida de precaução", conclui o texto.





Na quinta-feira, Francisco recebeu em audiência uma delegação de líderes religiosos albaneses e outra de líderes religiosos argentinos.

A saúde de Francisco

Aos 88 anos, o Papa tem um assistente pessoal de saúde que o acompanha de forma permanente. Ele já falou abertamente sobre outros problemas de saúde, como as fortes dores no quadril e nas costas que têm reduzido sua mobilidade desde 2015. Trata-se de uma estreiteza no espaço intervertebral entre a quarta e a quinta vértebras lombares. Mas o que mais afeta a locomoção do papa é uma artrose nos joelhos, que o faz hoje usar cadeira de rodas na maior parte do tempo.

Em dezembro passado, ele apareceu pela primeira vez em público com aparelhos auditivos. Francisco usou os dispositivos prateados durante um evento de felicitações de Natal na Sala Paulo VI, no Vaticano. Meses antes, em maio, o Papa do sorriso largo e fácil surgiu sem um dos dentes da frente.

Logo no início do pontificado, em 2013, o Vaticano deixou claro que Francisco tem parte de um pulmão retirado na infância. Em julho de 2021, ele teve parte do cólon removido em uma operação destinada a tratar uma doença intestinal chamada diverticulite.

Ao exibir os problemas de saúde, Francisco vai na contramão da história do Vaticano, que tradicionalmente escondeu a fragilidade dos chefes da Igreja.

