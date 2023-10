A- A+

Conflito no Oriente Médio Papa Francisco sugere que pode ter um amigo argentino entre as vítimas do conflito no Oriente Médio

O Papa Francisco ligou para o jornalista israelense Henrique Cymerman neste sábado e expressou sua solidariedade ao povo de Israel. Durante a conversa, ele sugeriu que algum amigo seu poderia estar entre as vítimas. Quando o repórter perguntou se ele tinha alguma notícia de argentinos no conflito, o pontífice respondeu: “Provavelmente algum colega meu está entre [as vítimas]”.

De acordo com os números mais recentes do governo israelense, há oito argentinos mortos e 19 desaparecidos. Ao “La Nación”, Cymerman, que conheceu o Papa há nove anos por meio de seu amigo rabino Abraham Skorka, explicou que a ideia de um amigo do pontífice entre os reféns era mais uma suspeita. Na mesma conversa, Francisco não teria escondido sua preocupação com a situação atual da região.

— Eu envio a conversa para você ouvir — disse o jornalista. — Mas lembro que em outra ocasião ele havia contado que tinha um amigo em algum dos kibutz próximos a Gaza, que conhecia desde a juventude. Deixei isso passar, mas temo que tenha algum amigo a quem algo aconteceu — continuou Cymerman.

Além disso, o Papa mostrou que está disposto a se encontrar com familiares das vítimas argentinas. A proposta foi feita pelo jornalista, que explicou que a atitude representaria “um grande consolo neste momento de luto”.

