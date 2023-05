A- A+

IGREJA Papa Francisco tem febre e cancela agenda na manhã de sexta-feira Anúncio acontece dois meses após a hospitalização de três dias do papa em Roma

O papa Francisco, 86 anos, cancelou sua agenda na manhã desta sexta-feira (26), devido a um estado febril — informou o porta-voz do Vaticano.

"Devido a um estado febril, o papa Francisco não recebeu uma audiência esta manhã", declarou o porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, sem revelar qual era o programa previsto para o pontífice.

O anúncio acontece dois meses após a hospitalização de três dias do papa em Roma, no fim de março, em consequência de uma pneumonia, superada graças ao tratamento com antibióticos.

Em uma entrevista exibida na quinta-feira pelo canal de língua espanhola Telemundo, Francisco declarou que a pneumonia foi "tratada a tempo" e que, se tivessem esperado mais algumas horas, a situação poderia ter sido "mais grave".

Ao comentar as dores no joelho, que o obrigam a usar uma cadeira de rodas, ou a caminhar com a ajuda de uma bengala, o pontífice declarou que está "muito melhor".

Questionado sobre os problemas de saúde no fim de abril, quando retornou de uma viagem na Hungria, o pontífice expressou a vontade de continuar viajando.

De 2 a 6 de agosto, ele viajará para Lisboa para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ). Em setembro, visitará Marselha, na França, e a Mongólia.

O papa argentino sofreu uma pleurisia aguda aos 21 anos, que foi tratada com a ablação parcial do pulmão direito.

A saúde frágil de Jorge Bergoglio, eleito papa em 2013, alimenta com frequência as especulações sobre uma eventual renúncia.

