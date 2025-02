Papa Francisco tem "situação clínica complexa", diz Vaticano

A- A+

O Papa Francisco, 88 anos, tem uma "situação clínica complexa", informou o Vaticano em boletim de imprensa divulgado nesta segunda-feira (17).

No comunicado, a Santa Sé afirmou que os resultados dos exames feitos nos últimos dias e nesta segunda-feira demonstraram uma infecção polimicrobiana do trato respiratório.

Esse novo diagnóstico levou a equipe hospitalar a modificar o tratamento feito no pontífice. O papa ficará no hospital pelo tempo que for preciso.

"Todos os exames realizados até o momento são indicativos de um quadro clínico complexo que exigirá internação hospitalar adequada", completou o Vaticano.

Esta segunda-feira é o quarto dia de internação do Papa Francisco, que foi levado ao hospital na manhã da última sexta-feira (14) para tratar uma bronquite.

Veja também