Papa Francisco teve "noite tranquila" e mantém repouso, afirma Vaticano

O Papa Francisco teve uma 'noite tranquila' e mantém o repouso, afirma Vaticano na manhã deste sábado.

Na sexta-feira, o Pontífice teve uma crise isolada de broncoespasmo que resultou em um episódio de vômito com inalação e um agravamento repentino do quadro respiratório, segundo novo boletim médico divulgado pelo Vaticano que afastou as esperanças de uma recuperação rápida.

Durante a manhã do dia em que completou duas semanas de internação no hospital Gemelli de Roma, o Pontífice alternou entre fisioterapia respiratória e oração na capela, onde recebeu a Eucaristia.



No boletim divulgado na sexta-feira, o Vaticano afirmou que "o Santo Padre foi prontamente submetido à broncoaspiração e iniciou a ventilação mecânica não invasiva, com uma boa resposta nas trocas gasosas", afirma o documento que completa ainda que ele permaneceu vigilante e orientado, colaborando com todas as manobras terapêuticas, mas ainda não há previsão de alta.

— Os médicos precisam de 24 a 48 horas para avaliar o impacto dessa crise — apontou uma fonte do Vaticano à AFP, detalhando que o primeiro papa latino-americano "está de bom humor".

Mais cedo nesta sexta-feira, uma fonte do Vaticano afirmou que o Papa não estava mais em estado crítico, mas seu prognóstico continuava reservado — embora esse termo seja usado especialmente nos casos mais graves, os médicos também o utilizam quando não conseguem determinar um prognóstico exato devido à evolução imprevisível da condição do paciente.

— O estado continua complexo. Ele não está mais em estado crítico (...), mas o prognóstico continua reservado — disse a fonte.

O líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi internado na clínica Gemelli de Roma em 14 de fevereiro por uma bronquite, que se agravou para uma pneumonia dupla.

A preocupação aumentou consideravelmente no fim de semana passado, quando o pontífice argentino de 88 anos sofreu um forte ataque de asma e precisou, inclusive, de uma transfusão de sangue.

