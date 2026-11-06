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Internacional Papa garante no Uruguai estar "em forma" e defende acesso universal à saúde Leão XIV visitará 11 cidades do Uruguai, da Argentina e do Peru em 12 dias, em uma das viagens papais mais intensas das últimas décadas

O papa Leão XIV afirmou que está "bastante em forma" e defendeu o acesso universal à saúde ao chegar nesta sexta-feira (6) ao Uruguai, o país mais laico da região, para uma intensa viagem pela América do Sul, três semanas depois de passar por uma cirurgia para tratar um câncer de pulmão.

Milhares de pessoas com bandeiras do Uruguai e do Vaticano e balões amarelos e brancos o aclamaram durante sua passagem no papamóvel pela orla de Montevidéu até a central Praça Independência, onde era esperado pelo presidente de esquerda Yamandú Orsi.

Embora muitos fiéis e curiosos tenham comparecido ao encontro, a enorme praça que abriga a sede da Presidência estava praticamente vazia pela metade.

Durante a viagem desde o Vaticano, o líder dos 1,4 bilhão de católicos do mundo disse aos jornalistas que viajavam a bordo de seu avião que está "bastante em forma" após a cirurgia.

"Fazer com que o atendimento de saúde esteja ao alcance de todas as pessoas, independentemente de seus recursos, é uma responsabilidade que interpela toda a sociedade", disse posteriormente o chefe da Igreja Católica, de 71 anos, em seu primeiro discurso no Uruguai.

Leão XIV visitará 11 cidades do Uruguai, da Argentina e do Peru em 12 dias, em uma das viagens papais mais intensas das últimas décadas.

"Estudei em uma escola católica, fui batizada, mas acho que há outras prioridades na agenda do país além de receber o papa. Não tenho interesse em vê-lo", disse à AFP Natalia Reyes, uma instrutora de ioga de 34 anos que trabalha perto da sede da Presidência.

Angelo Olivera vendia lenços com o rosto do papa na praça. "Para mim, tanto faz o papa, mas acredito em Deus porque ele me salvou quando passei muito tempo na UTI", afirmou.

Peru, "um dos meus muitos lares"

O primeiro papa nascido nos Estados Unidos passou quase duas décadas no Peru como missionário, onde criou um vínculo profundo com a região e obteve a cidadania peruana.

Nesta sexta-feira, ele se referiu ao Peru como "um dos meus muitos lares" e disse que está ansioso para ver "coisas antigas, coisas novas e, sobretudo, as pessoas" no país.

O cardeal Daniel Sturla, arcebispo de Montevidéu, disse à AFP que há no Uruguai "um interesse generalizado pela visita do papa" e que os ingressos para as missas nas duas cidades do interior do país que ele visitará no fim de semana, Paysandú e Florida, se esgotaram rapidamente.

O país liberal diverge da Igreja em questões como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o aborto e a eutanásia, legalizada no ano passado.

O Uruguai tem a maior taxa de suicídios da América Latina, e o papa abordou o tema.

"A solidão, a angústia e a perda de esperança podem se tornar tão profundas que uma pessoa deixe de encontrar razões para continuar vivendo", afirmou.

"Diante da dolorosa realidade do suicídio", a saúde pública, a família e a comunidade são essenciais, acrescentou.

Ele também elogiou a matriz energética do Uruguai, "que hoje se apoia quase inteiramente em fontes renováveis", em um momento em que se agrava no planeta a crise provocada pelas mudanças climáticas.

"É um resultado notável, que exigiu decisões sustentadas ao longo de anos e a participação de vários setores do país", afirmou ao chegar ao pequeno país de 3,5 milhões de habitantes, referência mundial em energias limpas.

"Simbolismo e emoção"

O papa viajará no domingo para a Argentina, terra natal de seu antecessor, Francisco, que decepcionou muitos argentinos ao não retornar ao país para uma visita durante seu pontificado.

A viagem de Leão é vista como uma espécie de duplo retorno ao lar, explicou à AFP o especialista em Vaticano radicado nos Estados Unidos Christopher White.

"O primeiro papa latino-americano da história, Francisco, nunca voltou ao seu país natal. Leão, cidadão peruano, agora assume esse manto e esse legado", disse White, autor de um livro sobre o papa Leão.

O Peru, sua última parada, está tomado por uma febre papal. Em Lima, vendedores oferecem camisetas e rosários com sua imagem, enquanto padarias vendem o pão Leão. Detentas de uma prisão feminina confeccionam bonecos com sua aparência.

Uma imponente estátua de Leão, de 14 metros de altura, também foi erguida na cidade portuária de Callao, que o papa deve visitar.

A viagem o levará, no mesmo dia, à antiga capital inca de Cusco, a 3.400 metros de altitude, e a Pucallpa, na floresta amazônica.

Mas o papa também retomará sua antiga vida como Robert Francis Prevost ao jantar com sacerdotes de sua antiga diocese de Chiclayo, no litoral norte do Peru, ou quando fizer uma visita privada a uma capela que ajudou a reconstruir.

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