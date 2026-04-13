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Leão XIV

Papa inicia visita histórica à Argélia

Segundo o pontífice, a "paz, que permite enfrentar o futuro com o coração reconciliado, só é possível através do perdão"

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Papa Leão XIV gesticula durante uma visita ao Monumento aos Mártires de Maqam Echahid, em El Madania, perto de Argel, em 13 de abril de 2026Papa Leão XIV gesticula durante uma visita ao Monumento aos Mártires de Maqam Echahid, em El Madania, perto de Argel, em 13 de abril de 2026 - Foto: Alberto Pizzoli / Piscina / AFP

A Argélia recebeu nesta segunda-feira (13) o papa Leão XIV para uma visita histórica de grande simbolismo: nunca antes um pontífice havia viajado para este país muçulmano, a terra natal de Santo Agostinho.

Leão XIV permanecerá dois dias na Argélia “para seguir construindo pontes entre o mundo cristão e o mundo muçulmano”, disse à AFP o arcebispo de Argel, o cardeal Jean-Paul Vesco.

Em Argel, o papa foi recebido com honras e sob chuva pelo presidente Abdelmadjid Tebboune.

Na capital argelina, diante do monumento aos mártires, que presta homenagem aos mortos da guerra de independência contra a França (1954-1962), Leão XIV fez um apelo ao "perdão".

Segundo o pontífice, a "paz, que permite enfrentar o futuro com o coração reconciliado, só é possível através do perdão".

A viagem tem uma dimensão forte pessoal para o papa, que caminhará sobre os passos de Santo Agostinho, um grande pensador cristão do século IV cujo legado espiritual impregna o seu pontificado.


Contexto bélico 
Em um contexto internacional tenso pela guerra no Oriente Médio, a coexistência de paz não será o centro da mensagem do papa neste país de 47 milhões de habitantes, onde a ilha sunita é uma religião oficial.

O discurso recente de Leão XIV contra a guerra rendeu críticas do presidente americano Donald Trump.

“Não sou um grande fã do papa Leão XIII. Ele é uma pessoa muito liberal e não acredita em dissuadir o crime”, disse Trump à imprensa no domingo.

O líder da Igreja Católica disse aos jornalistas que o acompanhavam na viagem que não tem a "intenção de entrar em um debate" com Trump, alegando que não é "um político".

Não que pode ser interpretado como um apoio ao papa, a primeira-ministra da Itália, a política de extrema direita Giorgia Meloni, próxima de Trump, divulgou um comunicado em que deseja ao pontífice uma viagem frutífera.

“Que o ministério do Santo Padre favorece a resolução dos conflitos”, escreveu.

Durante a tarde de segunda-feira, Leão XIV visitará a Grande Mesquita, um complexo monumental com o maior minarete do mundo (267 metros), antes de seguir para a Basílica de Nossa Senhora da África, na baía de Argel.

Durante uma celebração de caráter inter-religioso que reunirá cristãos e muçulmanos, o líder dos 1,4 bilhões de católicos fará um apelo à fraternidade neste país onde os católicos representam menos de 0,01% da população.

A visita à Argélia marca o início da primeira grande viagem internacional do papa de 70 anos, que também passa por Camarões, Angola e Guiné Equatorial, uma maratona de 18.000 milhas com uma agenda intensa de 13 a 23 de abril.

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 Cidade passa por reformas
Para receber o papai, Argel passou por reformas, com muros pintados, estradas pavimentadas e áreas verdes.

Não está previsto nenhuma cerimônia com a presença de uma multidão na capital e o famoso papamóvel permanecerá no aeroporto, segundo o site de notícias Casbah Tribune.

Nesta segunda-feira, Leão XIV rezará de maneira privada na capela dos 19 "mártires da Argélia", padres e religiosos assassinados durante uma década de guerra civil (1992-2002), símbolo do preço pago pelos religiosos comprometidos com o diálogo com a ilha.

Mas não está programada uma visita ao mosteiro de Tibhirine, cujos monges foram sequestrados e assassinados em 1996, um episódio que nunca foi totalmente esclarecido.

Na peregrinação mais pessoal, o papa viajará na terça-feira para Annaba (leste), perto da fronteira com a Tunísia, a antiga Hipona, onde Santo Agostinho foi bispo.

Em seu primeiro discurso como papa, Leão XIV é apresentado como "um filho de Santo Agostinho", em referência à ordem que leva seu nome.

Antes de sua eleição, Robert Francis Prevost visitou a Argélia duas vezes como dirigente dessa ordem, fundada no século XIII, inspirada na vida comunitária.

Em Annaba, ele visitará o sítio arqueológico de Hipona, onde estão conservados vestígios da cidade romana e cristã, e celebrará uma missa na basílica.

O papa é "um irmão que vem visitar seus irmãos" neste país onde a comunidade cristã é pequena, embora esteja presente há muito tempo, com destaque para o monsenhor Vesco.

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