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Pontífice

Papa já está internado para retirada de nódulo no pulmão

Leão XIV chegou às 13h07 ao Hospital Gemelli, em Roma

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Papa Leão XIV, líder da Igreja CatólicaPapa Leão XIV, líder da Igreja Católica - Foto: Stefano Rellandini/AFP

O papa Leão XIV chegou, nesta terça-feira (13), às 13h07 (hora local) ao Hospital Gemelli, em Roma, para a cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão, prevista para esta tarde. Segundo os médicos, ele deverá permanecer internado por cerca de uma semana. 

Ao chegar, o pontífice recebeu demonstrações de carinho de pessoas que o aguardavam à porta e dentro da instituição. “Estamos com você, vença esta batalha!”, era uma das frases ditas pelo público, desejando rápida recuperação.

“Nós o acompanhamos com oração e profunda gratidão pelo seu magistério, que nos exorta a colocar no centro a dignidade de cada pessoa e a construir o diálogo e a paz”, afirmou a reitora da Universidade Católica, Elena Becalli.

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"O que importa é fazer com que Leão XIV se sinta acolhido e apoiado neste momento", diziam as pessoas atrás das fitas brancas e vermelhas da polícia ou espreitando pelas janelas e varandas, acenando com as mãos e com seus smartphones. "Você vai vencer esta batalha”, exclamou Francesca Romana, em cadeira de rodas, enrolada em um cobertor de lã. “Sou estudante da Universidade Católica e não podia deixar de estar aqui para saudar o Santo Padre”, diz Aurora, em chamada de vídeo com a família durante a passagem do pontífice.

 O anúncio da descoberta do nódulo e da cirurgia foi feito pelo papa aos fiéis que acompanhavam a oração do Angelus desse domingo (11), na Praça São Pedro, no Vaticano.

Leão XIV, de 71 anos, relatou que o nódulo “foi identificado em fase muito inicial e está bem localizado”. 

“Os médicos consideram oportuno intervir. E, então, seguindo os conselhos deles, decidi me submeter a uma cirurgia para retirá-lo”, afirmou.

*Com informações da Vatican News, a agência de notícias do Vaticano.

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