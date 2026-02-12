Qui, 12 de Fevereiro

CARNAVAL 2026

Papa João Paulo II, musa do Hexa e Biu Rossi: na chuva, foliões fantasiados reverenciam Galo Gigante

Público já aproveita embalo para curtir dias de folia no Recife

Galo está na Ponte Duarte CoelhoGalo está na Ponte Duarte Coelho - Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Nem mesmo as fortes chuvas que atingem Pernambuco são empecilho para que os foliões visitem a escultura do Galo Gigante, que reina na Ponte Duarte Coelho, bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. No começo da tarde desta quinta-feira (12), o local está tomado por pessoas fantasiadas e com muito frevo no pé.

  • Galo Gigante atrai foliões, no Recife | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco
"Folião Fraterno"
O Galo Gigante foi erguido na noite da última quarta-feira (11). Ele tem 32 metros de altura, pesa oito toneladas, tem 56 partes e 650 parafusos. Em 2026, tem como tema "Galo Folião Fraterno", em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Helder Câmara.

Irreverência
Conhecido como o "Papa de Petrolina", Edimir Sinézio, de 72 anos, faz sósia do Papa João Paulo II. Na visita ao Galo, ele abençoou o Carnaval 2026 e prometeu estar no desfile do Galo da Madrugada, que acontece neste sábado (14). Mesmo com a capa religiosa, Edimir soltou o passo no frevo.

Edimir Sinézio, de 72 anos, faz sósia do Papa João Paulo II | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“Tanto aprovo que estou aqui aos pés do Galo desde ontem. Estou adorando. Esse Carnaval vai ser um dos melhores de todos os tempos. Vim aqui, como o ‘Papa de Petrolina’, para abençoar todos os foliões que chegarem aqui”, destaca.

Uma menção ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi (1944-2013), não poderia faltar. Foi isso que fez Severino Oliveira, 60, sair do bairro do Jordão, Zona Sul da capital, e ir ao centro. Já na ponte, ele cantou sucessos como "Garçom" e "Recife, Minha Cidade".

Biu Rossi | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“É o primeiro desfile [do Galo da Madrugada] que eu participo. Eu quero que todos venham. Essa majestade está diante de todos nós. Tenho certeza de que Reginaldo Rossi iria cantar assim: ‘Hei! Vem cá que eu quero te mostrar. Hei! A minha cidade, o meu lugar...’”, comenta.

E no ano da Copa do Mundo, nada melhor do que um simbolismo do campeonato futebolístico mais importante que há. Para essa representação, a merendeira Vera Santos, de 63 anos, que dá vida à Musa do Hexa, viajou 80 quilômetros para saudar a majestade do Carnaval.

Vera Santos, de 63 anos, é a Musa do Hexa | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“É uma alegria estar aqui. Represento o nosso Brasil, que tem as cores mais lindas que a gente conhece. O hexa é nosso. Não podemos desanimar nunca. Eu trouxe a taça e a bola. Vamos simbora. O Galo está lindo. Ele tem trabalho da minha turma de Aliança, que fez algumas peças. Ele está lindo e maravilhoso”, frisa.

Moradora da Iputinga, na Zona Oeste, Regina Gomes, de 64 anos, jogou brilho no corpo, se enfeitou com bandeirinhas, uma saia de TNT e foi aos pés do Galo. Ela conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e, em tom de pensadora contemporânea, compôs uma música para a majestade da folia.

Regina compôs música para o Galo | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Confira a letra
"Ei, galo, Galo da Madrugada
Quero ser sua eterna namorada
Ei, Galinho, quero ser sua galinha
Para você picar e beijar minha boquinha

Ei, galinho, quero ser sua galinha
Pra você picar e beijar minha boquinha
Pica, galinho! Pica, galinho!
Pica e beija a minha boquinha"

