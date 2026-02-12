A- A+

CARNAVAL 2026 Papa João Paulo II, musa do Hexa e Biu Rossi: na chuva, foliões fantasiados reverenciam Galo Gigante Público já aproveita embalo para curtir dias de folia no Recife

Nem mesmo as fortes chuvas que atingem Pernambuco são empecilho para que os foliões visitem a escultura do Galo Gigante, que reina na Ponte Duarte Coelho, bairro da Boa Vista, no Centro do Recife. No começo da tarde desta quinta-feira (12), o local está tomado por pessoas fantasiadas e com muito frevo no pé.

Galo Gigante atrai foliões, no Recife | Fotos: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

"Folião Fraterno"

O Galo Gigante foi erguido na noite da última quarta-feira (11). Ele tem 32 metros de altura, pesa oito toneladas, tem 56 partes e 650 parafusos. Em 2026, tem como tema "Galo Folião Fraterno", em homenagem ao arcebispo emérito de Olinda e Recife Dom Helder Câmara.

Irreverência

Conhecido como o "Papa de Petrolina", Edimir Sinézio, de 72 anos, faz sósia do Papa João Paulo II. Na visita ao Galo, ele abençoou o Carnaval 2026 e prometeu estar no desfile do Galo da Madrugada, que acontece neste sábado (14). Mesmo com a capa religiosa, Edimir soltou o passo no frevo.

Edimir Sinézio, de 72 anos, faz sósia do Papa João Paulo II | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“Tanto aprovo que estou aqui aos pés do Galo desde ontem. Estou adorando. Esse Carnaval vai ser um dos melhores de todos os tempos. Vim aqui, como o ‘Papa de Petrolina’, para abençoar todos os foliões que chegarem aqui”, destaca.

Uma menção ao Rei do Brega, Reginaldo Rossi (1944-2013), não poderia faltar. Foi isso que fez Severino Oliveira, 60, sair do bairro do Jordão, Zona Sul da capital, e ir ao centro. Já na ponte, ele cantou sucessos como "Garçom" e "Recife, Minha Cidade".

Biu Rossi | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“É o primeiro desfile [do Galo da Madrugada] que eu participo. Eu quero que todos venham. Essa majestade está diante de todos nós. Tenho certeza de que Reginaldo Rossi iria cantar assim: ‘Hei! Vem cá que eu quero te mostrar. Hei! A minha cidade, o meu lugar...’”, comenta.

E no ano da Copa do Mundo, nada melhor do que um simbolismo do campeonato futebolístico mais importante que há. Para essa representação, a merendeira Vera Santos, de 63 anos, que dá vida à Musa do Hexa, viajou 80 quilômetros para saudar a majestade do Carnaval.

Vera Santos, de 63 anos, é a Musa do Hexa | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

“É uma alegria estar aqui. Represento o nosso Brasil, que tem as cores mais lindas que a gente conhece. O hexa é nosso. Não podemos desanimar nunca. Eu trouxe a taça e a bola. Vamos simbora. O Galo está lindo. Ele tem trabalho da minha turma de Aliança, que fez algumas peças. Ele está lindo e maravilhoso”, frisa.

Moradora da Iputinga, na Zona Oeste, Regina Gomes, de 64 anos, jogou brilho no corpo, se enfeitou com bandeirinhas, uma saia de TNT e foi aos pés do Galo. Ela conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco e, em tom de pensadora contemporânea, compôs uma música para a majestade da folia.

Regina compôs música para o Galo | Foto: Gabriela Albuquerque/Folha de Pernambuco

Confira a letra

"Ei, galo, Galo da Madrugada

Quero ser sua eterna namorada

Ei, Galinho, quero ser sua galinha

Para você picar e beijar minha boquinha

Ei, galinho, quero ser sua galinha

Pra você picar e beijar minha boquinha

Pica, galinho! Pica, galinho!

Pica e beija a minha boquinha"

