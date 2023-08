Papa lamenta assassinato de candidato presidencial e condena violência no Equador

A- A+

Em um telegrama dirigido ao arcebispo de Quito, o papa Francisco lamentou, neste sábado (12), o assassinato a tiros do candidato presidencial equatoriano Fernando Villavicencio e condenou a violência que assola o país.

"Recebi a triste notícia do assassinato do senhor Fernando Villavicencio, o Santo Padre deseja transmitir suas profundas condolências a Vossa Excelência, à família do falecido e todo o amado povo equatoriano", lê-se no telegrama, no qual o sumo pontífice condenou o " sofrimento causado por uma violência injustificável".

