Papa Leão oferece Vaticano como sede para diálogo entre Rússia e Ucrânia após encontro com Zelensky

Em meio à intensificação dos ataques russos à Ucrânia, o Papa Leão XIV recebeu nesta quarta-feira o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na residência de verão de Castel Gandolfo, ao sul de Roma, e se ofereceu para mediar negociações de paz entre Kiev e Moscou. O encontro antecede a Ukraine Recovery Conference, evento internacional sobre a reconstrução do país devastado pela guerra.



Em comunicado divulgado após a reunião, o Vaticano afirmou que os dois líderes discutiram o conflito em andamento e a “urgente necessidade de uma paz justa e duradoura”. Segundo o texto, Leão XIV expressou “profunda tristeza pelas vítimas” e renovou suas orações ao povo ucraniano, além de encorajar esforços pela libertação de prisioneiros e soluções conjuntas para o fim das hostilidades.

“O Santo Padre reiterou a disposição de acolher representantes da Rússia e da Ucrânia no Vaticano para negociações”, diz a nota.

Apesar da abertura demonstrada pelo Papa, o governo russo já rejeitou ofertas anteriores de mediação por parte da Santa Sé. Em declarações passadas, o ministro das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, sugeriu que o Vaticano não seria um espaço adequado para negociações entre dois países cristãos ortodoxos.

É a segunda vez que o Papa se reúne com Zelensky desde que assumiu o pontificado, em maio, tornando-se o primeiro norte-americano a liderar a Igreja Católica. O encontro ocorreu um dia depois de a Rússia lançar seu maior ataque com drones e mísseis desde o início da guerra, em 2022 — uma ofensiva que coincide com o anúncio do presidente Donald Trump, de que aumentará o envio de armamentos a Kiev.

Zelensky está em Roma para participar da conferência sobre a reconstrução da Ucrânia, que ocorrerá na quinta e sexta-feira. O evento reunirá cerca de 2 mil empresas e representantes de 40 organizações internacionais, além de líderes como o chanceler alemão, Friedrich Merz. Os Estados Unidos serão representados por Keith Kellogg, enviado especial de Trump para Ucrânia e Rússia.

Além do Papa, o presidente ucraniano também se encontrou com o presidente italiano, Sergio Mattarella.

Castel Gandolfo, onde ocorreu a reunião com Leão XIV, servirá como sede papal até o dia 20 de julho. A residência, localizada às margens de um lago ao sul da capital italiana, tem sido o local escolhido pelo novo Pontífice para encontros diplomáticos fora do Vaticano.

