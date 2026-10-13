A- A+

SAÚDE Papa Leão: quem é Stefano Margaritora, cirurgião que vai liderar a operação no pulmão do pontífice Papa será submetido a uma cirurgia durante a tarde de hoje para retirar um nódulo no pulmão

O Papa Leão XIV chegou nesta terça-feira ao Hospital Gemelli, em Roma, onde será submetido a uma cirurgia para retirar um nódulo no pulmão durante a tarde, anunciou o Vaticano. Leão XIV chegou ao hospital às 13h10 no horário local (8h10 de Brasília).

Margaritora é diretor da Unidade Operacional Complexa de Cirurgia Torácica da Fundação Policlínica Universitária Agostino Gemelli IRCCS e professor titular de Cirurgia Torácica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade Católica do Sagrado Coração.

É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Roma desde 1985. Concluiu sua residência em cirurgia geral na Universidade Estadual de Roma, de 1985 a 1990, e sua residência em cirurgia torácica geral na Universidade Católica de Roma, de 1990 a 1995.

Sua especialidade abrange o diagnóstico e o tratamento cirúrgico de doenças pulmonares, esofágicas, mediastinais e cervicais.

O trabalho do médico inclui a detecção precoce do câncer de pulmão, cirurgias de pulmão, esôfago e timo, bem como o tratamento de bronquiectasia, enfisema e nódulos pulmonares. Ele já publicou mais de 400 artigos em revistas científicas internacionais e é membro de organizações profissionais italianas, europeias e americanas da área. Sua unidade é especializada em cirurgia torácica videoassistida (VATS) e em técnicas uniportais e robóticas.

A VATS permite a realização de cirurgias através de pequenas incisões e instrumentos endoscópicos com câmeras, sendo uma alternativa à toracotomia convencional. Não se sabe qual será a técnica utilizada com o papa.

O próprio papa revelou o problema de saúde no domingo, durante a oração do Angelus, no Vaticano. Na ocasião, afirmou que a lesão havia sido detectada recentemente e estava bem delimitada e em estágio inicial. Os exames não foram motivados por uma queixa específica de saúde, segundo esclarecimento divulgado pelo Vaticano na segunda-feira.

O que se sabe sobre o nódulo

Um nódulo pulmonar é uma pequena alteração localizada no tecido do pulmão. A presença da lesão não significa necessariamente câncer: muitas são benignas, e a avaliação depende de fatores como tamanho, características observadas nos exames, idade e histórico clínico.

Segundo a Sociedade Torácica Americana, menos de 5% dos nódulos pulmonares, considerados em conjunto, são cancerígenos. A retirada pode permitir que os médicos analisem o tecido e determinem a natureza da lesão. No caso do Papa, a Santa Sé não divulgou informações que permitam estimar individualmente o risco de malignidade.

A cirurgia ocorre em um hospital conhecido por atender pontífices. O Gemelli também recebeu o Papa Francisco em diferentes internações, sobretudo nos últimos anos de vida. Francisco morreu em abril de 2025, aos 88 anos.

Apesar da operação, Leão XIV afirmou que pretende manter a viagem pastoral à América do Sul prevista para 6 a 17 de novembro. O roteiro inclui Uruguai, Argentina e Peru. A realização dos compromissos dependerá da evolução da recuperação. O Vaticano não tenha anunciado alterações na programação até o momento.

Veja também