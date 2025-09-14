A- A+

ANIVERSÁRIO Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice

Milhares de fidelidade foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para comemorar o aniversário de 70 anos do Papa Leão XIV neste domingo (14).

"Meus queridos, parece que vocês sabem que completam 70 anos hoje", disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos.

“Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações”, acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.



O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.

