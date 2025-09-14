ANIVERSÁRIO
Papa Leão XIV celebra seus 70 anos com milhares de fiéis no Vaticano
O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice
Peregrinos reunidos na Praça de São Pedro seguram uma imagem do Papa Leão XIV para lhe desejar um feliz 70º aniversário - Foto: Filippo Monteforte/AFP
Milhares de fidelidade foram à Praça de São Pedro, no Vaticano, para comemorar o aniversário de 70 anos do Papa Leão XIV neste domingo (14).
"Meus queridos, parece que vocês sabem que completam 70 anos hoje", disse sorrindo o pontífice ao fim da tradicional oração do Angelus dos domingos.
“Agradeço ao Senhor, aos meus pais e a todos que se lembraram de mim em suas orações”, acrescentou o papa, aplaudindo a multidão.
Leia também
• Papa Leão XIV canoniza Carlo Acutis, o 'influencer de Deus', neste domingo (7)
• Papa recebe um dos principais defensores dos católicos LGBTQIA+
• Papa Leão XIV pede o fim da 'pandemia de armas' que mata crianças
O Vaticano não planejou nenhum evento oficial para comemorar o aniversário do pontífice, que neste domingo presidirá uma missa pelos mártires do século XXI.