Notícias Papa Leão XIV afirma que família se baseia na "união estável entre homem e mulher" Fala aconteceu em primeiro encontro do papa com o corpo diplomático do Vaticano

O papa Leão XIV afirmou nesta sexta-feira, 16, que a família é fundamentada na "união estável entre um homem e uma mulher" e que os (bebês) não nascidos e idosos possuem dignidade como criaturas de Deus. As falas são um aceno à ala conservadora na defesa do casamento heterossexual e no reforço do posicionamento da Igreja Católica contra o aborto.

Robert Prevost, o primeiro papa norte-americano, também pediu a revitalização da diplomacia multilateral e a promoção do diálogo entre religiões na busca pela paz, em seu primeiro encontro com o corpo diplomático do Vaticano.

A audiência foi privada, mas o Vaticano divulgou o texto de Leão XIV.

O encontro é uma das exigências protocolares após um conclave, permitindo que o novo papa cumprimente representantes de governos mundiais antes de sua missa de instalação formal neste domingo, 18.

A Santa Sé é um estado soberano sob a lei internacional, possui relações diplomáticas com mais de 180 países e goza de status de observador nas Nações Unidas.

Leão XIV, membro da ordem religiosa agostiniana, tem enfatizado a paz como prioridade de seu pontificado, desde as primeiras palavras que pronunciou na sacada da Basílica de São Pedro após sua eleição em 8 de maio: "A paz esteja com todos vocês."

Em suas observações, ele disse que a busca pela paz era um dos pilares do papado. E insistiu que paz não é apenas a ausência de conflito, mas um "dom" que requer trabalho, desde o fim da produção de armas até a escolha cuidadosa das palavras. "Pois as palavras também, não apenas as armas, podem ferir e até matar."

Ele disse que cabe aos governos construir sociedades pacíficas "sobretudo investindo na família, fundamentada na união estável entre um homem e uma mulher."

"Além disso, ninguém está isento de se esforçar para garantir o respeito pela dignidade de cada pessoa, especialmente a mais frágil e vulnerável, desde os não nascidos até os idosos, desde os doentes até os desempregados, cidadãos e imigrantes igualmente," ele disse.

Durante o seu pontificado, o papa Francisco reafirmou o ensinamento central católico opondo-se ao aborto e à eutanásia, dizendo que eles eram evidências da "cultura do descarte" de hoje.

Mas ele também fez questão de alcançar os católicos LGBTQIA+, insistindo que são bem-vindos na igreja. Ele não mudou a doutrina da igreja que define o casamento como uma união entre homem e mulher e os atos homossexuais como "intrinsecamente desordenados".

Como então chefe da ordem agostiniana, Prevost, em 2012, criticou o "estilo de vida homossexual" e o papel da mídia de massa na promoção da aceitação de relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo que conflitavam com a doutrina católica.

Uma década depois, durante o pontificado de Francisco, ele reconheceu o chamado de Bergoglio para uma igreja mais inclusiva, e disse que não queria que as pessoas fossem excluídas apenas com base no estilo de vida delas. (Com informações da AP)

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

